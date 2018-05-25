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derdi yıkmak!

Cumhurbaşkanları adayları İnce, Akşener ve Karamollaoğlu’nun TV kanallarında ve miting meydanlarında yaptığı açıklamalar aslında büyüyen ve gelişen Türkiye’nin önünü kesmek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak bütün projeleri durduracaklarını açıklayan muhalefet liderleri Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarını da yok etmeyi hedefliyor. Bir tarafta leri hayata geçiren lider, diğer tarafta dev projeleri yıkacaklarını vaad eden adaylar. derdi aynı...

Giriş Tarihi: 25.5.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 12:00
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TÜRKİYE 16 YILDA RESMEN ÇAĞ ATLADI AMA...

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ulaşım ve haberleşme alanlarında gerçekleşen yatırımlar Türkiye'yi model ülke konumuna getirdi. Türkiye'nin tüm bölgelerinde başlatılan karayolu ve demiryolu projeleri, dev bir ulaşım ağına dönüştü. Bu kapsamda son 16 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yaklaşık 474.3 milyar lira yatırım gerçekleştirildi. Dünyada ses getiren bir çok mega projenin yapımı da hızla devam ediyor. Marmaray, Avrasya Tüneli gibi ler tamamlanırken, Kanal İstanbul, İstanbul Yeni Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projeler hızla yükseliyor. Kanal İstanbul'da ilk kazmanın 2018 sonunda vurulması hedeflenirken, 3. Havalimanı'nın da 29 Ekim'de açılması planlanıyor.

BİRİLERİ YAPMAK BİRİLERİ YIKMAK DERDİNDE

Diğer cumhurbaşkanı adayları ise 16 yıllık verilen emeği hiçe sayarak bu projeleri yakacaklarını söylüyor.
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Hepsinin derdi yıkmak!
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