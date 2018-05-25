Hepsinin derdi yıkmak!

TÜRKİYE 16 YILDA RESMEN ÇAĞ ATLADI AMA...
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ulaşım ve haberleşme alanlarında gerçekleşen yatırımlar Türkiye'yi model ülke konumuna getirdi. Türkiye'nin tüm bölgelerinde başlatılan karayolu ve demiryolu projeleri, dev bir ulaşım ağına dönüştü. Bu kapsamda son 16 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yaklaşık 474.3 milyar lira yatırım gerçekleştirildi. Dünyada ses getiren bir çok mega projenin yapımı da hızla devam ediyor. Marmaray, Avrasya Tüneli gibi dev proje
ler tamamlanırken, Kanal İstanbul, İstanbul Yeni Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projeler hızla yükseliyor. Kanal İstanbul'da ilk kazmanın 2018 sonunda vurulması hedeflenirken, 3. Havalimanı'nın da 29 Ekim'de açılması planlanıyor. BİRİLERİ YAPMAK BİRİLERİ YIKMAK DERDİNDE
Diğer cumhurbaşkanı adayları ise 16 yıllık verilen emeği hiçe sayarak bu projeleri yakacaklarını söylüyor.