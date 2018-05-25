Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Muharrem İnce bir öyle bir böyle

bir öyle bir böyle

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin kampanya süresince söylediği çelişkili sözler dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 20:55
Muharrem İnce bir öyle bir böyle

İnce ile ilişkiler konusunda "Hükümet İsrail ile ilişkileri kessin" açıklaması yaparken kısa süre sonra yaptığı açıklamada "Hükümet İsrail ile ilişkileri kessin İsraille ilişkileri ben tekrar kuracağım" sözleri sarf ediyor. İşte İnce'nin kendisiyle çelişkili sözleri.

Yani İnce canlı yayında söylediği sözleri sadece 10 saat sonra inkar etti. .

'nin Cumhurbaşkanı adayı dün gece CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "Avrupalı büyükelçiler size Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye sordu mu" sorusuna "Evet onlar da sordu" diye cevap vermişti. Muharrem İnce bugün gelen eleştiriler üzerine geri adım attı..


TWEET İLE İNKAR ETTİ


Kendi söylediği sözleri inkar eden İnce attığı tweet'te "AB Büyükelçileri ile yaptığımız görüşmede Büyükelçiler bana "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız sorusunu sormadılar. Ben de bu sorunun sorulduğu yönünde bir söz söylemedim" dedi.

10 SAAT SONRA GELEN İNKAR


Ancak programın tekrarı izlendiğinde İnce'nin inkar ettiği sözleri söylediği net biçimde görülüyor. Yani İnce canlı yayında söylediği sözleri sadece 10 saat sonra inkar etti.

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muharrem İnce bir öyle bir böyle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN