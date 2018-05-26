Seçim beyannamelerinde "teknoloji" farkı

24 Haziran seçimlerine bir aydan az süre kala siyasi partiler, seçim vaatlerini kamuoyuyla paylaşarak sahaya indi. İktidardaki AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP'nin seçim beyannameleri, sandığa giderken seçim vaatlerini göz önünde bulunduran seçmenlerin ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs'ta "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" adı altında 360 sayfalık seçim beyannamesini açıkladı.

"Yaparsa yine AK Parti yapar" sloganıyla paylaşılan beyannamede 146 kalkınma projesine yer verildi.

CHP ise seçim bildirgesini hafta sonu açıklamayı tercih etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı, "Millet için geliyoruz" sloganıyla hazırlanan seçim beyannamesi 230 sayfadan oluşuyor.

- EĞİTİME ÖZEL ÖNEM

İki partinin seçim beyannamelerinde eğitim alanına vurgu yapıldı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençlerin gelecek dönemde karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda aktif rol almalarını sağlayan yeni projelere yer verildi. Bu kapsamda kariyer merkezleri kurularak gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olunması, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısının yükseltilmesi hedefleri beyannamede yer aldı.

CHP'nin seçim beyannamesinde ise parasız ve nitelikli eğitimin hayata geçirileceği, Milli Eğitim Bakanlığının politikalarını destekleyecek, yaşam boyu teknik beceri ve öğrenim süreçlerini yönetecek İnsan Kaynakları Bakanlığının kurulacağı belirtildi.

"Eğitim" kelimesi AK Parti'nin beyannamesinde 317, CHP'nin bildirgesinde ise 190 kez kullanıldı.

- DİJİTALLEŞME VURGUSU

AK Parti ve CHP'nin beyannamelerinde dijitalleşmeye yönelik çalışmalara yer verildi.

AK Parti, gelecek dönemde Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynakların artırılarak "Milli Teknoloji Hamlesi"nin başlatılacağını, dijitalleşmeye özel önem verileceğini vadetti.

Buna göre, Antarktika'ya 2019 yılında "Türk Bilim Üssü" kurulacak, tasarım merkezleri Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek, Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak, patent borsası kurulacak.

CHP ise beyin göçünün tersine çevrilmesi, yalnızca Türkiye kökenli değil, dünyanın saygıdeğer bilim insanlarının Türkiye'ye gelmesi için her türlü teşviğin verilmesini planlıyor.

Bu kapsamda teknoloji, bilim ve Ar-Ge ile beslenen sektörlerin geliştirilmesi, her ilde dijital dönüşüm merkezleri kurulması hedefleniyor.

- SAVUNMA SANAYİSİ CHP'NİN BEYANNAMESİNDE YOK

AK Parti ile CHP'nin beyannameleri arasındaki en büyük fark, teknoloji alanındaki vaatlerde dikkati çekti.

AK Parti beyannamesinde 241 kez "teknoloji" kelimesi kullanılarak bu alandaki hedefler ve projelere yer verildi. CHP'nin bildirgesinde ise bu sözcük 72 kez kullanıldı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde savunma, havacılık ve uzay sanayisine 9 sayfa ayrılırken CHP'nin seçim beyannamesinde savunma ve uzay sanayisine ilişkin vaat yer almaması dikkati çekti. CHP'nin, havacılık sektörüne ilişkin vaatlerine ise yarım sayfa ayrıldı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere ilişkin projeler öne çıktı.

Bu kapsamda İnsansız Savaş Uçağı Projesi'nin hayata geçirilmesi, savunma alanında Altay Milli Tankı'nın seri üretiminin yapılması, havuzlu çıkarma gemisinin üretilerek donanmaya teslimi ve stratejik sınıf taarruzi insansız hava araçlarının üretilmesi planlanıyor.

Havacılık sektörünün gelişmesi için gerekli altyapı yatırımlarının yapılması, uçak ve parça üretiminin desteklenmesi, Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verilmesi de CHP'nin havacılık sektörüne ilişkin vaatleri arasında yer aldı.

- "YEŞİL" BEYANNAME

İki partinin seçim beyannamesinde çevre alanına ilişkin vaatlerdeki farklar dikkati çekti.

AK Parti, çevre alanına 13 sayfa ayırırken CHP'de bu alan için "Doğa dostu bir yaşam" başlığından oluşan 6 sayfaya yer verildi.

AK Parti, iklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin "Yeşil Büyüme" yaklaşımına ilişkin kararlılığını sürdürecek, daha temiz, daha yeşil şehirler oluşturacak. AK Parti, "daha yeşil Türkiye" hedefi kapsamında 2023 sonuna kadar orman alanlarını, ülke yüzölçümünün yüzde 30'una denk gelen 233 milyon dekara yükseltmeyi hedefliyor.

AK Parti tarafından başlatılacak "Millet Bahçeleri Projesi" kapsamında "İstanbul'da 30 Yeşil Alan ve Beş Büyük Millet Bahçesi Projesi" hayata geçirilecek. Proje kapsamında Eskişehir, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Adana ve Mersin başta olmak üzere ülke genelinde yeşil alanlar oluşturulacak.

CHP, hava kirliliğini azaltacak önlemlere öncelik tanıyacak, atık tarım ürünlerinin enerji üretimi için ham madde olarak kullanılmasını sağlayacak bilimsel çalışmalara destek verecek, tarımsal üretimin ekolojik koşullar ve toprak özelliklerine sadık kalınarak yapılmasını teşvik edecek.

- KELİMELERİN KULLANIM SAYILARI

İki partinin seçim beyannamelerinde bazı kelimelerin kullanım sayıları dikkati çekti.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde "milli" kelimesi 135 kez, CHP'nin seçim bildirgesinde ise 15 kez kullanıldı.

"Yatırım" kelimesi AK Parti tarafından 291, CHP tarafından 54 kez, "tasarım" sözcüğü AK Parti tarafından 44, CHP tarafından 10 kez, "özgürlük" kelimesi AK Parti tarafından 50, CHP tarafından 19 kez, "bilim" sözcüğü ise AK Parti tarafından 50, CHP tarafından 22 kez kullanıldı.