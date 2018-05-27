Son Dakika: Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti! Arda Öziri kimdir?

Son dakika haberi: Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da da bir dönem Göktuğ rolüyle yer alan Arda Öziri, nu sabah saatlerinde motosiklet kazası geçiren ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arda Öziri, 40 yaşındaydı...

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

YER ALDIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon - Burak (2010)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)