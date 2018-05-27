Türkiye’deki ‘Ekonomik tetikçileri’ deşifre ediyoruz

MAHMUT ÖVÜR'ÜN KÖŞESİNDEN BAŞLIKLAR

Bunu da bizzat o işlerin içinde yer alan ABD'li "ekonomik tetikçi" John Perkins, Türkiye'de de çok bilinen "Bir ekonomik tetikçinin itirafları" isimli kitabında anlatıyor.

Belgeseli de yapılan kitabında Perkins, şöyle diyor:

TRİLYONLARI DOLANDIRAN YÜKSEK ÜCRETLİ PROFESYONELLER

"Ekonomik tetikçi dediğim kişiler, birçok ülkeyi trilyonlarca dolar dolandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Kullandıkları araçlar arasında sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet vardır."

Burada asıl önemli olan Perkins gibi ekonomik tetikçilerin hedefe koyduğu ülkeler. O ülkelerin ortak özelliği küresel soyguna karşı çıkan, itiraz eden siyasi aktörlerce yönetilmesi... Yani bugünkü deyimle "yerli ve milli" olmaları.

KİMİ İSTATİSTİKÇİ KİMİ GAZETECİ KILIĞINDA

ABD için doğal kaynaklar ve stratejik açıdan önemli olan bir ülkede, ne zaman itiraz eden bir lider göreve gelse hemen ekonomik tetikçiler harekete geçer.

Kimi iş adamı, kimi halkla ilişkiler uzmanı, kimi istatistikçi kimi de gazeteci kılığında hedef ülkeye girer. Görevlerini Perkins'in hocası Claudine şöyle tanımlıyor: "İşin, dünya liderlerini, ABD'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik etmek."

Bunun için her yol mubahtır. Eğer lider bu yöntemle yola gelmezse bu kez devreye itibarsızlaştırma, toplumsal kargaşa, tehdit ve şantaj girer.

Peki, ekonomik tetikçiler başarısız olursa ne olur? Bu kez devreye "Çakallar" girer. Yani CIAajanları... Onlar da ya darbe yaptırırlar ya da suikast... Perkins anlatıyor. "Eğer bizler tökezlersek, daha hain bir tetikçi türü olan çakallar ortaya çıkar. Ve çakallar da başarısız olursa askerler ortaya çıkar."

BU TETİKÇİLER İRAN'DA DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bu süreçlerin Türkiye'de ve dünyada sayısız örneği var. İlk örneği ise İran...

İran olayını Perkins şöyle anlatır:

"Ekonomik tetikçiler ilk olarak 1950'lerde ortaya çıktı. 1953 yılında İran'da Musaddık diye biri iktidara geldi. Petrolü millileştirdi. Tuhaf bir politikacıydı. Bu hoşumuza gitmedi. Theodore Rossevelt'in torunu CIA ajanı Kelmit Roosevelt'i gönderdik. Kelmit cebinde birkaç milyon dolarla gitti ve çok etkili çalışarak kısa süre içinde Musaddık'ı indirip yerine petrol konusunda eli açık olan Şah'ı getirmeyi başardı."

60 DARBESİNDE YİNE ONLAR VARDI

Aynı şeyler daha kanlı bir biçimde Guatemala'da, Ekvador'da, Venezüella'da ve Panama'da da hayata geçirildi. Perkins o dönemlerin bizzat tanığıydı.

Türkiye'ye gelince... Son 60 yılında yaşanan darbeler ve iç kargaşaların arkasında da aynı akıl vardı.

Peki, son dönemde yaşanan olaylarda üst aklın ekonomik tetikçileri ve çakalları yok mu?

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi, TIR Operasyonları, terör saldırıları ve 15 Temmuzkanlı darbe ve işgal girişimi, sadece iç siyasi gerginliklerin ürünü müydü yoksa devrede görünmeyen ekonomik tetikçiler ve "çakallar" da var mıydı?

TÜRKİYE'DE SAHADA GÖREVLERİNE DEVAM EDİYORLAR

Küresel "Çakallar"ın FETÖ'cüler olduğunu 15 Temmuz'da açıkça gördük.

Peki, ekonomik tetikçiler?

Onlar da hâlâ sahadalar ki operasyon devam ediyor.

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