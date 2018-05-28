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Erdoğan: 'da teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar

Son dakika haberi... ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Akhisar mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütüne ve üyelerine 'nın destek vermesine sert tepki göstererek; "Almanya'da teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar, Bunlar bize yalan söylüyorlar" şeklinde konuştu

Giriş Tarihi: 28.5.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'da teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar mitinginde diğer partilere izin vermeyen sadece HDP'nin miting yapmasına izin veren 'ya tepki gösterdi.

"TERÖRİSTLERE POLİS KORUMASINDA MİTİNG YAPTIRIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütüne ve üyelerine Almanya'nın destek vermesine sert tepki göstererek; "Bizim arkadaşlarımıza devlet görevleri için dahi ülkelerindeki toplantılara Almanya'da katılma izni vermiyorlar, PKK'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar." dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'da teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar
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