Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'da teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar mitinginde diğer partilere izin vermeyen sadece HDP'nin miting yapmasına izin veren Almanya'ya tepki gösterdi.

"TERÖRİSTLERE POLİS KORUMASINDA MİTİNG YAPTIRIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK terör örgütüne ve üyelerine Almanya'nın destek vermesine sert tepki göstererek; "Bizim arkadaşlarımıza devlet görevleri için dahi ülkelerindeki toplantılara Almanya'da katılma izni vermiyorlar, PKK'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar." dedi