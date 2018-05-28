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Son dakika: HÜDAPAR Erdoğan'ı destekleyecek

Hür Dava Partisinin () Cumhurbaşkanı 'nde 'ı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 14:48
Son dakika: HÜDAPAR Erdoğan'ı destekleyecek

27. Dönem Milletvekilliği Genel 'ne parti logosuyla girecek , parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda (GİK) yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 'nin adayı 'ı destekleme kararı alındı.

Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, 'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.

Ak Parti milletvekilleri aday listesi (isim isim tam liste)

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Son dakika: HÜDAPAR Erdoğan'ı destekleyecek
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