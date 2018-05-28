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'un fethinin 565. yıl dönümü Haliç'te kutlanacak

'un fethinin 565. yıl dönümü, 'nce () Haliç'te düzenlenecek programla kutlanacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sahili'ndeki alanda yarın akşam 19.30'da başlayacak programda, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibi bir konser verecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 18:04 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 18:19
İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü Haliç'te kutlanacak

Konserin ardından protokolü ile devlet erkanının katılımıyla iftar programı gerçekleştirilecek. İftar sonrası ise fethin 565. yılı dolayısıyla "" başlayacak.

GÖRKEMLİ BİR FETİH GÖSTERİSİNE HAZIR OLUN

Ayrıca, Askeri Mehteran Birliği sahne alacak ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir gösterisi gerçekleştirilecek.

DENİZDE ÖZEL PLATFORM KURULDU

"Özel Fetih Gösterisi" için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirilecek 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapılacak.

Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Han ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul'un fethi yeniden canlandırılacak.

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İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü Haliç'te kutlanacak
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