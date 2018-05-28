Sanık er, darbecilerin katliam emrini mahkemede anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan sanık B.A'nın savunması alındı.

ÇARPICI İTİRAFLAR

B.A, o dönemde Suriye operasyonu için tugaya Kilis'te görev verileceğinin konuşulduğunu, bu kapsamda sürekli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, içtima sırasında tabur nöbetçi subayı tutuksuz sanık üsteğmen Kürşat Yaman'ın Kilis görevi hazırlıkları kapsamında tabur komutanın alarm verebileceğini söylediğini aktaran B.A, bu açıklamadan kısa bir süre sonra alarm verildiğini kaydetti.

Diğer askerler gibi silah ve teçhizatını alarak içtima alanına çıktığını anlatan B.A, daha sonra sanık eski üsteğmen Serhat Savcı'nın komutasındaki zırhlı muhabere aracına (ZMA) bindiğini ifade etti.

İlk önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahına, oradan da Jandarma Genel Komutanlığına gittiklerini bildiren B.A, burada toplanan halkın zırhlı araçlara çıkmaya çalıştığını söyledi.

B.A, helikopterden açılan ateş sonucu da çok sayıda vatandaşın vurulduğuna, bunların arasında hayatını kaybedenlerin olduğuna işaret etti.

"SİZE YAKLAŞAN VATANDAŞLARI ÖLDÜRÜN"

Tutusuz sanık E.D. de akşam içtimasının ardından alarm verildiğini, emir üzerine silah ve teçhizat alarak içtima alanına çıktığını, Üsteğmen Yaman'ın emriyle zırhlı araçlara bindiklerini kaydetti.

ZMA'lara binecekleri sırada sanık yarbay Ertuğrul Terzi'nin araç komutanlarını yanına çağırdığını belirten E.D, "Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, size 10 metreden fazla yaklaşan vatandaş olursa ateş edin, onlar İŞİD'lidir, güvenliğiniz için gerekirse öldürün. Genelkurmay Başkanı rehin alınmış, onu kurtarmaya gidiyoruz." emrini verdiğini aktardı.

E.D, bu emre anlam veremediğini, bir süre sonra zırhlı araçlarla Jandarma Genel Komutanlığı karargahına geldiklerini söyledi. Karargahın önünde vatandaşları gördüğünü anlatan E.D, darbecilerin kontrolündeki helikopterlerin buradakileri taradığına şahit olduğunu bildirdi.

Çapraz sorgu sırasında sanık avukatı Ayten İzmirli'nin sorusu üzerine E.D, rutin tatbikatlarda askerlere mühimmat verilmediğini ancak 15 Temmuz akşamı uçaksavarların yanı sıra değişik çapta mühimmatların dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.