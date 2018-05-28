Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

: 'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

haberi... Genel Başkanı 'nun içinde bulunduğu konvoya 'de saldırı düzenleyen ve bir jandarma erinin şehit edilmesine neden olan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 14:32
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Genel Başkanı 'nun içinde bulunduğu konvoya 'de saldırı düzenleyen ve bir jandarma erinin şehit edilmesine neden olan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA ARTVİN'DE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybaşı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir." denildi

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türk ordusu kaçıncı sırada?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN