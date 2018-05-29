ASELSAN'ın ikinci halka arz süreci başlıyor? ASELSAN hissesi nasıl satın alınır? Aselsan hissesi almak

Dünyanın 57'nci savunma firması olan Aselsan'ın ikincil halka arzı için geri sayım başladı. 7 Haziran'da borsada olacak firmanın arzında %60 yurtiçine ayrıldı. Aselsan'ın halka arzı, ASELSAN'ın halka arz süreci başıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşlarından birisi olan ASELSAN halka arz ediliyor. Şimdi insanlar ASELSAN hisse nasıl satın alınır sorusunu sıkça sormaya başladı. ASELSAN'ın ikinci halk arzı 31 Mayıs tarihinde başlayacak. İkinci halk arzının satışa çıkmasıyla beraber ASELSAN'ın ödenmiş sermayesi 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkarılacak. ASELSAN'a 31 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında talep toplanmaya başlanacak. ASELSAN'ın halka açıklık oranı şu an yüzde 15,3'ü gösteriyor. İkinci arzla beraber bu rakamın yüzde 25,70'e çıkarılması hedefleniyor.

ASELSAN HİSSE NASIL SATIN ALINIR?

ASELSAN'ın ikinci halk arzı satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. Bu arz ile birlikte halka açıklık oranının yüzde 25,70'e çıkarılması planlanıyor. Yeni paylar, bir lotu 21,35-26,0 lira fiyat aralığında halka arz edilmeye başlanacak. ASELSAN'ın ikinci arzı 31 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında halkın talebine sunulacak.

HİSSE SENEDİ ALIMI

Aselsan hisse senetlerini alabilmeniz için bir yasal bir aracı kurum ya da banka aracılığı ile yatırım hesabı oluşturulmalıdır. Yasal olmayan hiçbir kurumdan ya da yasal olmayan aracıyla bu konuda irtibata geçmeyiniz. ASELSAN'ın hisse senedi bölümünden "asels" kodlu aselsan hisse senedini alabilirsiniz. İkinci arz konusuyla ilgili ASELSAN'ın resmi açıklamasını bekleyiniz.

3 MİLYON GELİR BEKLENİYOR

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin ikincil halka arzı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görgün, yüzde 60'lık payın yurtiçi yatırımcılara ayrıldığını ifade ederek, "İkincil halka arz süreci aslında geçtiğimiz yılın son aylarında yönetim kurulunda verilen kararla başlamıştı. Haziran ayı itibariyle de bunun sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta borsada işlem gören yüzde 15'lik bir payımız var ve bu pay borsada askıya alındı.

Bu ikincil halka arz sürecinin doğası olan bir süreç. Yeni hisselerin dağılım oranları ve pay başına düşen miktar belirlendi. Biz ikincil halka arzda bizim büyüklüğümüzdeki yapılan halka arzların aksine ağırlıklı olarak yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımlarımızı öncelikledik. Yüzde 60'lık pay yurtiçine ayrılacak bu yüzde 60'ın yüzde 30'u kurumsal yüzde 30'u bireysel yatırımcılara açık olacak. Yurtdışına ayrılan pay ise sadece yüzde 40'lık bir kısım olacak. Bizim bu halka arz sürecinde basacağımız hisse ve belirlenen minimum ve maksimum limitler çerçevesinde beklediğimiz 2 milyar 989 milyon TL ile 3 milyar 600 milyon TL arasında bir gelir olacak. Bu geliri de şirketimizin büyümesini, teknolojik olarak ilerlemesini sağlayacak alanlarda yatırımlar yapacağız" diye konuştu.

Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40'ı yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilere yatırım, yüzde 10'u işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yüzde 20'lik kısmı Ar-Ge harcamaları, yüzde 30'luk kısmı yurtiçi ve yurtdışı şirket birleşme ve satın almaları için değerlendirilecek. Aselsan'ın ikincil halka arzında 31 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihlerinde talep toplanacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.

BORSADA HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR, SATILIR?

Borsa ile hisse senetleri bir bütün olarak görülmektedir. Herhangi biri söylendiği zaman diğeri otomatik olarak aklımıza gelmektedir. Peki, bu ayrılmaz ikili yatırımcısına nasıl bir yatırım süreci sunuyor?

Hisse senedi alım – satımını borsada yapacaksanız, öncelikle hisse senedinin ne olduğunu öğrenmeli, borsayı tanımalı ve bir borsacı olmak için hesabınızı oluşturmalısınız. Tüm bu işlemleri yapmak için bankanıza gidebilir, internette yapacağınız araştırmalar sonucunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sıra hisse senedi alım – satımına geldiği zaman yapmanız gereken işlemler biraz fazlalaşacaktır. Çünkü piyasa verilerini iyi bir şekilde takip etmeli, hangi hisse senedi ile işlem yapacağınızı belirlemeli, bir portföy oluşturmalısınız. Özellikle tek bir hisse senedi ile işlem yapmamanız gerektiğini unutmamalısınız.

Borsada hisse senedi işlemleri, arz ve talep dengesine göre şekillenmektedir. Yani siz bir hisse senedi almak istediğiniz zaman, satmak isteyen birisinin bulunması gerekiyor. İşleminiz, sizin al emrinize karşılık bir sat emri geldiği zaman gerçekleşmektedir.

Emirler karşılaşır ve belirlenen aralıktan hisse senedi alım – satım işlemi de gerçekleşmiş olur. Elektronik ortamda gerçekleşen bu işlemler, sürekli fiyat takibi yapılarak ve uygun seviyeler görüldüğü zaman emirler verilerek yapılmaktadır.