Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - CANLI

Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"RABBİMİZİN VE ECDADIMIZIN HUZURUNDA BİR SÖZ VERİYORUM..."

Erzurum'dan başladığımız miting maratonumuzu her gün bir veya iki vil şeklinde seçime kadar sürdüreceğiz. 24 Haziran'da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan duraksamadan çalışacağınıza inanıyoruz. Bu salondan Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize söz veriyoruz: Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bayrağımızı yere düşürmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını asla muazzeb etmeyeceğiz. Devletimizin bekası uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Türkiye 24 Haziran'dan sonra yeni yönetim sistemi ile RABİA'sına daha sıkı sarılacaktır. Milli olmak milletin iş ve aşını büyütmek demektir. Yerli olmak Türkiye'yi IMF kapısında bekletmemek demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda bir söz veriyorum..."

"KURULUŞ HEDEFLERİMİZDEN HİÇ SAPMADIK"

Eski düzenden beslenenler değişime düşman olur. Diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsakta imkansız olanı hep birlikte başardık. Yerli ve milli olanı modern demokratik siyasetin gerekleri ile harmanladık. Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve değişen dünyaya duyarsız kalmadık. Kuruluş hedeflerimizden hiç sapmadık. Biz muhalefet gibi iki yüzlü davranmadık. Bizim ağzımızdan bir söz çıkarsa onu yapmak boynumuzun borcu. Bugüne kadar sözlerimizi yerine getirdik. Bundan sonrada getireceğiz.

"MİLLETİME ÖZELLİKLE BUNLARI DUYURMAK İSTİYORUM..."

Kardeşlerim seçim beyannamemizde İstanbul'a verdiğimiz çok söz var: Bunların ayrıntılarını biliyorsunuz. Burada sadece birkaç husus üzerinde duracağım: Milletime özellikle bunları duyurmak istiyorum: Yeni havalimanı... Türkiye'nin sadece prestij projesi değil. Anamuhalefete kalsa böyle dev bir havalimanı istemez. Tutturmuş 3. köprüyü Erdoğan yaptıysa bende 4.'yü yaparım diyor. Yapamassın senin hafsalan almaz bunları. Basmaz bunların kafası. Yatırım deyince akla AK Parti gelir. İnşallah 29 Ekim'de yeni havalimanımız hizmete giriyor. Sayın İnce sana bir nasihatta bulunayım: Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğim. Sen buna da karşı çıkarsın ama.... Milletim sandıkta gerekeni sana gösterir. Ey İnce sen bunlardan anlamazsın. Diğerlerini konuşmaya gerek yok. Bu iş yürek işi yürek.

İNCE'NİN SKANDAL AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Pensilvanya'dan AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığım ispat edemezsen namertsin. Partimizin kurulma fikrini milletimizden aldığımız icazetle hayata geçirdik. Partimizi kurduktan 16 ay sonra bu aziz millet bizi iktidara getirdi. İspat edeceksin, ispat etmezsen namertsin. Bu kadar açık net söylüyorum. İsanbul'un ve Türkiye'nin yalancı değil dürüst siyasetçilere ihtiyacı var.

"EY İNCE ÖĞRENMEK İSTERSEN DERS VERİRİZ"

Kanal İstanbul'u yaptırmam diyor. Sen kimsin de yaptırmayacaksın. Boğaz'da tanker ve yalı faciaları istemiyorsak, neden Kanal İstanbul'a ihtiyacımız var açıklıyorum. Ey İnce bunu mili bütçeden değil, eğer öğrenmek istersen sana ders veririz. Bugüne kadar dev yatırımları hep bu sistemle yaptık. Biz otomobil üretiminde en ileri teknolojiyi kullanacağız.

"ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜ PATLADIĞINDA..."

İstanbul'u yıllar önce CHP'den almıştık... CHP'de değişen bir şey var mı? CHP zihniyeti kirlilik demektir. Gazeteler maske dağıtıyordu. Suyu biz getirdik. Çöp dağlarını biz kaldırdık. CHP budur. Ümraniye çöplüğü patladığında 39 kardeşim hayatını kaybetti. Haliç.. Kokudan geçilmiyordu. Burası meşhur Sütlüce mezbahanesiydi. Belediye Başkanı iken buraya muhteşem bir kültür merkezi yapalım dedik ve yaptık. Saolsun benden sonraki arkadaşlarım devam ettirdiler. Çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminden şimdi büyük ustalık dönemine geçelim diyorum .

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