Düzce'deki "çatı yapılanması" davasının gizli tanıklarından dikkat çeken detaylar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 27'si tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

GİZLİ TANIKLARIN İFADELERİ OKUNDU

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile suçlanan tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Davanın 2. celsesinde mahkeme heyeti, bazı tutuklu sanıklar hakkında ifade veren 17 gizli tanığın ifadesini okuttu.

"YURT İSİMLERİ PENSİLVANYA'DAN GELİRDİ"

MAHİR2016 kod isimli gizli tanığın, "İlde açılacak olan yurt isimleri Pensilvanya'dan gelirdi. Fetullah Gülen'in önerdiği isim, açılacak olan yurda verilirdi. Hatta örgüt üyelerinin çocuklarına iki isim koyulurdu, birinci isim aile bireylerinin istediği, ikinci isim Fetullah Gülen'in istediği isim olurdu." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

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"GAZA GETİRME USULÜ"

Diğer gizli tanık DUZCE813481'in de, "Yurtlarda yapılan toplantılardan sonra iş adamları bir odaya çekilirdi, bu iş adamlarından 'gaza getirme usulü' ile kurban bağışı alınırdı. Hatta açık arttırma gibi kurban fiyatı belirlenirdi. Konu açılınca cemaatin içinden birisi iş adamlarını gaza getirmek için yüksek fiyatlar söylerdi, kendisi bu söylediği parayı verir miydi, bilmiyoruz." şeklindeki ifadesi okundu.

Daha sonra savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Kayaalp, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kayaalp, dosyaya yeni eklenen ByLock tespit tutanağını da kabul etmediğini belirterek, "Gizli tanık ve tanıkların ifadelerini kabul etmiyorum. Kişilerin bu söylemlerine katılmıyorum. Kişiler hep afaki konuşmuş, bunlar delil olarak dosyaya koyulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Hacı Mustafa Nizamoğlu ise gizli tanık MAHİR2016'yı tanıdığını iddia etti. Gizli tanık beyanları ile ilgili biraz düşündüğünü aktaran Nizamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu MAHİR2016'yı tanıyorum. Benim iş yerime gelerek bilgisayar ve yazıcı satın aldı, parasını vermedi. O dönemden husumet olacağını düşünüyorum. Kendisini kurtarma adına iftirada bulunuyor. Söyledikleri, üçüncü kişinin olmadığı, duymadığı şeylerdir."

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'KATOLOG EVLİLİĞİ' YAPMADIK...

Nizamoğlu, eşi ile tanışıp anlaştıktan sonra evlendiğini belirterek, "Biz ikimiz de üniversite mezunuyuz. Eşimle görüştük, konuştuk, anlaştık daha sonra da evlendik. Öyle iddianamede yazdığı şekilde 'Katolog evliliği' yapmadık. İkimiz de üniversite mezunu insanlarız, böyle bir şey olur mu? Artık insanlar sosyal medyadan tanışarak evleniyor, biz görüşüp uzun süre sonra evlendik. Öyle saçmalık olmaz." şeklinde savunma yaptı.

Heyet, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların da ifadesini alarak, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İDDİANAMEDEN BAZI SATIRLAR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 18'i firari 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.