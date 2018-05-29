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Emekli Albay lojmanda ölü bulundu

Emekli , Levent’teki da ölü bulundu. Çelikoğlu’nun konakladığı misafirhanede, her birinin değeri 3 milyon ila 5 milyon arasında olan onlarca senet ele geçirildi. Albay’ın ölümüyle ilgili savcılıkça soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 29.5.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 16:13
Emekli Albay lojmanda ölü bulundu

Emekli , Levent'teki lojmanda çıplak halde ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

ÇIPLAK HALDE BANYONUN ÖNÜNDE BULUNDU

Emekli Albay Çelikoğlu, 'te bulunan misafirhanesinde bir arkadaşıyla birlikte konaklamaya başladı. Uzman Çavuş, öğle saatlerinde daireden ayrıldı. Döndüğünde ise Albay'ı çıplak halde banyonun önünde buldu. Arkadaşının öldüğünü fark eden Uzman Çavuş, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri Albay Hilmi Çelikoğlu'nun etrafında saçılmış senetlere el koydu. Kriminal incelemeye gönderilen senetlerin her birinin değeri 3 milyon ila 5 milyon arasında… Albayın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Emekli Albay lojmanda ölü bulundu
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