Emekli Albay lojmanda ölü bulundu

Emekli Albay Hilmi Çelikoğlu, İstanbul Levent'teki lojmanda çıplak halde ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

ÇIPLAK HALDE BANYONUN ÖNÜNDE BULUNDU

Emekli Albay Çelikoğlu, İstanbul Levent'te bulunan askeri lojman misafirhanesinde bir uzman çavuş arkadaşıyla birlikte konaklamaya başladı. Uzman Çavuş, öğle saatlerinde daireden ayrıldı. Döndüğünde ise Albay'ı çıplak halde banyonun önünde buldu. Arkadaşının öldüğünü fark eden Uzman Çavuş, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri Albay Hilmi Çelikoğlu'nun etrafında saçılmış senetlere el koydu. Kriminal incelemeye gönderilen senetlerin her birinin değeri 3 milyon ila 5 milyon arasında… Albayın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.