Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, CHP'nin seçim bildirgesinde eğitim sisteminin 1+8+4 şeklinde düzenleneceğinin yer almasına ilişkin, şunları kaydetti:

"16 yaşını doldurmadan hiçbir velinin evladını Kur'an kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu '28 Şubat'ı canlandıracağım' demektir. '28 Şubatçıların yaptıkları doğrudur, AK Parti geldi, bu doğruları yok etti, ben yeniden 28 Şubat'ı hortlatacağım, hayata geçireceğim' demektir."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"İnce'nin seçim beyannamesi kendisini yalanlıyor. 'Meslek eğitimini, kesintisiz eğitimin sonrasında başlatacağız' diyor. Bunun anlamı nedir, 'İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacağız' demektir."

"SEÇİM KARARI ANAYASA MAHKEMESİNİN DENETİMİNE TABİ DEĞİL"

Bozdağ, Anayasa Mahkemesinde karara bağlanacak iptal başvurusuna ilişkin soruya ise "Seçim kararını parlamento alır. Parlemento seçim kararını aldı. Seçim kararı, parlamento kararı olduğu için kesindir. Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir. O nedenle Anayasa Mahkemesinden bu yönde bir karar çıkmasına ihtimal vermiyorum." yanıtını verdi.