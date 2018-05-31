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'dan 'de skandal ifadeler

, Cumhurbaşkanı adayı 'ı programa ankesörle bağlayamayınca yerine HDP eş genel başkanları ve 'yi aldı. Buldan, canlı yayında terör örgütü 'nın kazdığı hendekleri savundu, terörist başı Öcalan'ı övdü

Giriş Tarihi: 31.5.2018 02:46 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 03:12
Pervin Buldan'dan FOX TV'de skandal ifadeler
, Cumhurbaşkanı adayı 'ı programa ankesörle bağlayamayınca yerine HDP eş genel başkanları ve 'yi aldı.

'HDP'nin ile bağı var mı?' sorusunu yanıtlayan Buldan, milletin aklıyla adeta dalga geçer gibi "PKK ile bir bağımız, bağlantımız ve temasımız yok" dedi.

Doğu ve Güneydoğu'da sokaklara tonlarca bomba döşenen, 400 bin insanın bölgeden göç etmesine ve birçok askerin şehit olmasına sebep olan hendek olaylarına da değinen Buldan; PKK'nın o hain saldırılarını "insanlar kendilerini koruyabilmek için hendek kazdılar" şeklinde savundu.

Terör örgütü ile bağları olmadığını savunan HDP'li Buldan, daha sonra yine kendisi ile çelişerek terörist başı Öcalan'a methiyeler düzmeye devam etti.

Buldan ve parti üyesi birçok kişi, daha önce terör örgütü mensuplarıyla olan yakınlıkları ve yaptıkları skandal açıklamalarla birçok kez gündeme gelmişti.
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Pervin Buldan'dan FOX TV'de skandal ifadeler
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