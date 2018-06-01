Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen TESK Esnaf İftarı'na katıldı.

Buradaki konuşmasına iftar sofrasında Malatyalılarla bir arada olmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade ederek başlayan Erdoğan, bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) şükranlarını sundu.

İftar sofralarını kendileriyle paylaştıkları için tüm katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, "Biliyorsunuz güzel bir kelam-ı kibardır, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Bu sofrayı bir muhabbet sofrası olarak görüyorum." diye konuştu.

Malatya'da tarihi bir gün yaşadıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir taraftan rahmet, yağmur ama bütün bunlara rağmen Malatyalı meydanı lebaleb doldurdu. Gördük ki Malatyalı kardeşlerim dört gözle 24 Haziran'ın gelmesini bekliyor. 16 yıldır bizi asla yalnız bırakmayan Malatya'dan bu sefer çıtayı biraz daha yukarı taşımasını bekliyoruz. Çünkü biz Malatya'yı rekorların şehri olarak biliyoruz. Biz Malatya'yı milli iradenin öncüsü bir şehir olarak biliyoruz. Elbette Malatya'yı merhum Özal gibi ülkemize pek çok eser kazandıran, Türk siyasetinde silinmez izler bırakan siyasetçilerin şehri olarak biliyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bu tarihi seçimlerde Malatya'nın oy oranları itibarıyla bölgesinde ipi göğüsleyeceğine inanıyorum. Sizlerden ve tüm Malatyalı hemşehrilerimizden güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefimize destek vermelerini bekliyorum. 24 Haziran'da diğer 80 vilayetimiz gibi Malatya'nın da sandığa damgasını vuracağını düşünüyorum."

Kendilerinin her zaman "İstişare eden pişman olmaz." düsturuyla hareket eden, meşvereti, farklı görüşleri dinlemeyi ilke edinen bir siyasi hareket olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için attığımız hemen tüm adımları onların, toplumumuzun çeşitli kesimleriyle görüştükten, onların talep ve beklentilerini dinledikten sonra pratiğe geçirdik. Halis niyetle hareket ettiğimiz için Rabbim de bizim önümüzü açtı, işlerimizi kolaylaştırdı. Hiç ummadığımız yerlerden bizlere yardım etti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi dönemlerinde, Türkiye'nin ekonomide 3,5 kat büyüdüğünü, kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500'den yaklaşık 11 bin dolara yükseldiğini anımsattı. Erdoğan, "IMF kapılarında birkaç milyar dolar için yalvaran bir ülkeden insani adımlarda dünya birincisi bir Türkiye'ye kavuştuk. Hatırlayın 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı, bunu ödedik, en son 2013, sıfırladık. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Tam aksine onlar bizden borç istedi. Biz de arkadaşlara 'Verin.' dedik. Ne istiyorlardı? 5 milyar avro. Baktılar ki bu çılgın Türkler bize borç verecek, vazgeçtiler." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİ

İhracatın 2002 sonunda 36 milyar dolar olduğunu, bu rakamı 161 milyar doların üzerine çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayinde yüzde 20'ler düzeyindeki yerli üretim oranını yüzde 65'e çıkardık. Kendi güvenlik güçlerimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde artık bizim ürettiğimiz silahlar, arazi araçları, hücumbotlar, korvetler kullanılıyor. Hamdolsun artık biz insansız hava araçlarımızı üretiyoruz, artık biz silahlı insansız hava araçlarımızı da üretiyoruz. Eskiden Amerika'nın kapısına gidiyorduk, maalesef 'Bugün git yarın gel'. Sonunda 'Kongreden izin çıkmadı.' diyorlardı. İsrail'den aldık 10 tane, onun da birkaç tanesi arızalandı, ondan sonra tamiratı için akla karayı seçtirdiler bize. Fakat şimdi artık biz kendi SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapar hale gelince elhamdülillah artık böyle bir derdimiz yok."

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, "16 yıl önce bölücü örgütle mücadelesinde dahi birilerinin yardımına, silah, mühimmat, istihbarat desteğine muhtaç bir ülke iken bugün yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yürüten bir Türkiye'ye kavuştuk. İşte son DEAŞ tehdidini sınırlarımızın ötesinden kazıyıp attık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda, bunun yanında özellikle Cerablus'ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılırken 3 bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Bölücü örgüte tarihinin en büyük, en ağır darbelerini indirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü hem militan temini, hem haraç toplama, hem de bölge halkı üzerinde baskı kurma noktasında artık tükenme aşamasına geldi. Bir dönem ellerini kollarını sallayarak gezdikleri dağlar şu an o teröristlerin mezarı oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdi, inlerine. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı. Bizim de şehitlerimiz oldu ama onların bakıyorsunuz 10 kat, 15 kat teröristler etkisiz hale geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

"2. Ordu burada, burası koordine ediyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Terör örgütü yurt içinde ve yurt dışında sivilleri canlı kalkan olarak kullanacak kadar alçaklaşmasına rağmen bir tek masumun dahi zarar görmesine müsaade etmedik. Daha 5 ay öncesine kadar teröristlerin sokaklarında cirit attığı Afrin'de bugün hamdolsun huzur var, emniyet var. Ülkemizin teröristlerden arındırdığı 4 bin kilometrekarelik alanda Türk, Kürt, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz barış ve güven içinde yaşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." dedi.

Erdoğan, Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Esnaf İftarı'ndaki konuşmasında, önlerinde yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını, bu dönemin Türkiye'nin şahlanış dönemi olduğunu söyledi.

Kendilerini bu hedeflere ulaştıracak yol haritaları olan AK Parti'nin manifestosu ve seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Türkiye'nin hamurunu irade, erdem ve cesaretle, el birliği içinde yoğuracaklarını ifade etti.

Erdoğan, bu 3 prensibin 2053 ve 2071 Türkiye'sine yürürken, yollarına çıkan ve çıkartılan engelleri aşmalarını sağlayacak en önemli hasletleri olacağına işaret etti.

Çünkü iradesi olmayanı idare etmenin kolay olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"İrade kararlılıktır, sebattır, doğru bildiğin yoldan ayrılmamaktır. İrade, saldırılar karşısında yılmamak, boyun eğmemektir. Erdem ise her şeyin giderek yozlaştığı bu çağda ahlak, sadakat ve merhamet çınarlarına sarılmaktır. Erdem, kısa vadeli çıkarlar için adalet ve hakkaniyetten taviz vermemektir. Erdem, mazlumun elinden tutmak, garibin hal ve hatırını sorabilmektir.

Cesaret de savunduğun tüm bu değerler uğruna mücadele etmeyi, gerekirse canını vermeyi göze almaktır. Bu 3 değeri taşımayanların, ülkemize ve milletimize verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Sizler, ahilik geleneğimizin günümüz temsilcileri olarak bu ilkelerin kıymetini çok iyi biliyorsunuz."

Zira Ahilerin ilhamlarını "İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızıkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat." ifadelerinin yer aldığı duasıyla aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Evet, biz işte yeni dönemi bu duada hayat bulan Ahilik ruhuyla inşa ve ihya etmek istiyoruz." diye konuştu.

"SİZLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK DÜZENLEMELERİ UYGULAMAYA KOYDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti. Siz kardeşlerimden de kutlu mücadelemize destek bekliyoruz." diyerek, kendisinin nazarında esnafın sadece ticaret erbabı olmadığını, aynı zamanda yeri geldiğinde dost, kardeş ve akraba olduğunu belirtti.

Esnafın başı dara düştüğünde sığınılan gönül kapısı olduğunu da vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar daima esnaf ve sanatkarlara değer verdiklerini, onları baş tacı ettiklerini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda esnaf ve sanatkarların dertlerine derman olacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"1964'te yürürlüğe giren ve sizlerin ihtiyaçlarına artık cevap veremeyen Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nu günün şartlarına göre biz yeniledik. Vergi mevzuatında esnaf ve sanatkarlar lehine çok sayıda değişiklikler yaptık, esnaf ve sanatkarlara makina, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanma imkanı getirdik.

Emeklilik sonrası esnaflık yapan esnaf ve sanatkarların ödemiş olduğu sosyal güvenlik destek primini kaldırdık. Böylece esnaf ve sanatkarların emekli maaşlarında yüzde 10 artış sağladık. Esnaf ve sanatkarların sigorta primlerinde 5 puanlık indirime gittik, kredi kullanırken taşınmaz mallarının yanı sıra taşınırlarını da teminat olarak gösterebilme imkanı tanıdık. 2011, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında esnaf ve sanatkarların borçlarını yeniden yapılandırdık, sizlerin yükünü hafifletecek düzenlemeleri uygulamaya koyduk."

"PRİM, VERGİ VE ÜCRET DESTEĞİ SUNACAĞIZ"

Yeni dönemde yine benzer teşvik ve paketleri esnafların istifadesine sunacaklarını bildiren Erdoğan, "Asgari ücret üzerinden ücret, sigorta primi ve vergi yükünü esnafımızla birer ay arayla karşılayarak istihdamını destekleyeceğiz. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenlerimizin ilave olarak, gençleri istihdam etmeleri durumunda ayrıca prim, vergi ve ücret desteği sunacağız. Bağ-Kur prim borcu olan esnafımızın da sağlık hizmeti almasını sağıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara yeni finans modelleriyle işlerini geliştirme ve büyütme imkanı sağlayacaklarına değinerek, esnafların ve küçük işletmelerin elektronik ticaretten faydalanabilmesini temini için bir destek programı da başlatacaklarını bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZI TÜRK LİRASI'NA GEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

Esnafların, "Çırağa dükkan teslim edilmeyeceğini" çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz. Girdiği her yarışı kaybedenlerin ne kendilerine ne de milletimize verebilecekleri bir şey yoktur. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı varlık barışından faydalanarak, yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum.

Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim."

İftara, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık, milletvekilleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.