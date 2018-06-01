Emin Çölaşan'ın HDP sevdasına CHP'li eski vekilden sert tepki

"HDP BARAJI GEÇEMEZSE AK PARTİ'YE YARAR"

Gazete yazarı Emin Çölaşan, "HDP olayı" başlıklı yazısında, 7 Haziran seçimlerini hatırlatarak AK Parti'ye karşı HDP'nin barajı geçmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Çölaşan, "Bunları HDP'li olduğum için yazmıyorum" dese de Cumhur İttifakı'na karşı HDP'ye oy verilebileceğinin mantık ve bilimin HDP'nin barajı geçememesinin AK Parti'ye yarayacağını yazdı.



Uzun uzun HDP'yi kurtaracak yol haritasını çizen Çölaşan'a sosyal medyadan yağan tepkilere bir yenisi de CHP'nin eski vekili Birgül Ayman Güler'den geldi. Güler, Çölaşan'ın yıllardır Erdoğan düşmanlığı adına yazdığı senaryoları "Pirus zaferi" olarak değerlendirdi.





PİRUS ZAFERİ

?CHP'den istifa eden Birgül Ayman Güler, Erdoğan'ı devirmek için her türlü fırıldaklığa girişen zihniyeti "Emin Çölaşan önce 'Ekmeleddin'le zafere' demişti. Sonra 'zafer için şimdi cemaati destekleme zamanı' dedi. Bugün de 'zafer için HDP'ye oy ver ' diyor. Cumhuriyetçilerin biricik güçlerini, özsaygılarını tüketip darmadağın olacakları bir Pirus zaferi" ifadeleriyle eleştirdi.