Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Emin Çölaşan'ın HDP sevdasına CHP'li eski vekilden sert tepki

'ın sevdasına 'li eski vekilden sert tepki

Sözcü yazarı " olayı" başlıklı nda HDP'ye oy çağrısı yaptı, yol haritası çizdi. Skandal köşe yazısına dan yağan tepkilere bir yenisi de 'nin eski milletvekili Birgül Ayman Güler'den geldi: Pirus zaferi

Giriş Tarihi: 31.5.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 01:46
Emin Çölaşan'ın HDP sevdasına CHP'li eski vekilden sert tepki
24 Haziran lerine hazırlanırken ittifaklarda saflar netleşti. Anketlerde 'nın önde olması ve 'nin başarısızlığından rahatsız olan kesimler de harekete geçti.

Son olarak 31 Mayıs 2018 tarihli "HDP olayı" başlığıyla bir yazı ele alan Sözcü Gazetesi yazarı , nda HDP'yi kurtarma seferberliğine girişti.

"HDP BARAJI GEÇEMEZSE AK PARTİ'YE YARAR"

Gazete yazarı Emin Çölaşan, "HDP olayı" başlıklı yazısında, 7 Haziran seçimlerini hatırlatarak 'ye karşı HDP'nin barajı geçmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Çölaşan, "Bunları HDP'li olduğum için yazmıyorum" dese de Cumhur İttifakı'na karşı HDP'ye oy verilebileceğinin mantık ve bilimin HDP'nin barajı geçememesinin AK Parti'ye yarayacağını yazdı.

Uzun uzun HDP'yi kurtaracak yol haritasını çizen Çölaşan'a dan yağan tepkilere bir yenisi de 'nin eski vekili Birgül Ayman Güler'den geldi. Güler, Çölaşan'ın yıllardır Erdoğan düşmanlığı adına yazdığı senaryoları "Pirus zaferi" olarak değerlendirdi.

PİRUS ZAFERİ

?CHP'den istifa eden Birgül Ayman Güler, Erdoğan'ı devirmek için her türlü fırıldaklığa girişen zihniyeti "Emin Çölaşan önce 'Ekmeleddin'le zafere' demişti. Sonra 'zafer için şimdi cemaati destekleme zamanı' dedi. Bugün de 'zafer için HDP'ye oy ver ' diyor. Cumhuriyetçilerin biricik güçlerini, özsaygılarını tüketip darmadağın olacakları bir Pirus zaferi" ifadeleriyle eleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emin Çölaşan'ın HDP sevdasına CHP'li eski vekilden sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN