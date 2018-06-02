Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir başka düzenlemeyi de taksici esnaf için gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"D2 Yetki Belgesi'ne dayalı olarak taksici esnafımıza alternatif hizmet verilmesi, mevzuatımız açısından zaten mümkün değildi. Uygulamadaki bu yanlış anlaşılmayı düzeltecek adımları hem Ulaştırma Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız hem de belediyemiz attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika UBER açıklaması "UBER diye bir şey çıkmış, o iş bitti!" ?

Taksici esnafımızın da burada durup kendini bir muhasebeye, murakabeye tabi tutması gerekiyor. Hem teknik kalite anlamında hem de müşteri ilişkileri bakımından hizmet standartlarını yükseltmeyen bir mesleğin varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir. Er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Bunun için taksicilerimizi kendilerine verilen imkanı gereken dönüşümü, değişimi gerçekleştirerek en iyi şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde bunu zaten Sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bunun kararını biz vereceğiz. Bu konuyla ilgili Sayın Vali, bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemi mi, Uber mi, bilmem ne, yok böyle bir şey ya, kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek, gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız, yedirtemeyiz."