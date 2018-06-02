Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Fox TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haberine konu olan vatandaş gerçekleri anlattı

'nin ile ilgili yalan haberine konu olan vatandaş gerçekleri anlattı

'nin Şehir Hastaneleri'ni karalamak için kurguladığı yalanı 'nin gündemine oturmuş ve vatandaş tarafından büyük tepki toplamıştı. Önce hastanenin kayıtlarıyla iftirası çürütülen Fox TV ve , habere konu olan vatandaşın açıklama yapmasıyla tam anlamıyla rezil oldu. İşte Şehir Hastaneleri ile ilgili asılsız habere konu olan vatandaş'ın A Haber'e yaptığı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 2.6.2018 00:29 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 01:51
Fox TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haberine konu olan vatandaş gerçekleri anlattı

'nin yaptığı son yalan haber"Yuh artık" dedirtmişti. Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan haber sunucusu 'ın, ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmıştı. Fox TV, ekranlara ayağı kırık bir hasta getirmişti ancak işin aslı güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Yapılan haber, kırpılmış video bölümlerinden oluşan tamamen kurgu bir haberdi. O yalan haberde görüntülere gelen vatandaş, gerçekleri bir bir anlattı ve Fox TV sipariş haberi ile bir kez daha alay konusu oldu. Portakal konuyla ilgili 'İspatlayın istifa edeceğim' demişti ancak Portakal'dan hiçbir açıklama gelmedi.

İşte o vatandaşın, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamalar:

Fox TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haberine konu olan vatandaş gerçekleri anlattı

PORTAKAL'IN KURGUSU GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İLE ÇÖKMÜŞTÜ

Fox TV kameralarına koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın hastanenin kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fox TV'nin Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yalan haberine konu olan vatandaş gerçekleri anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN