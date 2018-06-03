Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: 17/25 Aralık’a CHP destek verdi!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinginde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında geçmişte hükümetten isimlerin söylemlerinden oluşan videoyu izletmesi üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün ihaneti ortaya çıkmadan önce söylenmiş bazı sözlerin gündeme getirilmesinin yalnızca FETÖ'cüleri sevindireceğini açıklayan Bozdağ, CHP'yi FETÖ'nün terörist bir yapılanma olduğu anlaşıldığı halde 17/25 Aralık'a destek vermekle suçladı.

Açıklamasının başında FETÖ/PDY'yi ilk terör örgütü kabul ve ilan eden liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktaran Bozdağ, "FETÖ/PDY terör örgütü ile ilk aktif mücadele eden Başbakan da Cumhurbaşkanı da lider de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. FETÖ/PDY terör örgütü ile aktif mücadele eden ilk hükümet de Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanı olduğu cumhuriyet hükümetidir. FETÖ/PDY'yi terör örgütü kabul/ilan eden ilk parti AK Parti'dir, ilk genel başkan da AK Parti genel başkanı Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM FETÖ İLE MÜCADELEMİZE ZARAR VEREMEZSİNİZ"



Bugün FETÖ/PDY ile sürdürülen aktif, kararlı mücadelenin Erdoğan ve yol arkadaşları sayesinde verildiğini ifade eden Bozdağ, "Hiçbir izan, insaf ve vicdan sahibi hakkaniyetli birisi bunun aksini söylemez. Bundan 5 yıl, 10 yıl önce diğer bir ifadeyle FETÖ'nün devletimize, vatanımıza ve dinimize ihaneti ortaya çıkmadan önce söylenmiş bazı sözleri gündeme getirerek, sadece FETÖ'cüleri sevindirirsiniz bizim FETÖ ile mücadelemize ve bu mücadeledeki kararlılığımıza zarar veremezsiniz" açıklamasında bulundu.



"FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU ANLAŞILDIKTAN SONRA, 17/25 ARALIK'A CHP DESTEK VERDİ"



Bozdağ, CHP'yi 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'ye destek olmakla suçladığı açıklamasında şunlara yer verdi:



"FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğu anlaşıldıktan (17/25 Aralık 2013'ten) sonra; 17/25 Aralık'a CHP destek verdi. FETÖ/PDY'nin kumpas kasetlerini TBMM Parti Grup Toplantısında CHP Genel Başkanı dinletti ve canlı yayınlanmasını sağladı. FETÖ/PDY'nin MİT tırlarına yaptığı operasyona CHP sahip çıktı. Tıpkı FETÖ/PDY gibi Türk hükümetini terör örgütlerine destek ve silah vermekle CHP suçladı. FETÖ/PDY'nin yargıdaki gücünü kırmak için Hakimler ve Savcılar Kurulu kanunda yapılan değişikliklere CHP karşı çıktı. FETÖ/PDY'nin Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Akademisi, hakimiyetine son vermek için yapılan değişikliklere de CHP karşı çıktı. Hem bu değişiklikleri ve hem de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanunundaki değişiklikleri, Anayasa Mahkemesine CHP taşıdı. FETÖ/PDY'nin yargıdaki mensupları eliyle operasyon yapmalarını engellemek için getirilen düzenlemelere (http://TMK.md .10'a göre kurulu ÖYM'lerin kaldırılması, Sulh Ceza Hakimliklerinin kurulması, bazı CMK değişiklikleri..) CHP karşı çıktı ve düzenlemeleri AYM'ye taşıdı. 2014 Mahalli seçimler, 2014 Cumhurbaşkanı seçimi, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 milletvekili seçimleri ile 16 Nisan 2017 halkoylamasında CHP, FETÖ/PDY ile birlikte hareket etti (Birgül Ayman Güler'in açıklamaları ve arazideki fotoğraflar... bunun delilidir). Dershanelerin kapatılmasına CHP karşı çıktı ve dershaneleri kapatan yasayı Anayasa Mahkemesine CHP götürdü."



"FETÖ/PDY'nin finans kaynağı Bank Asya kapanmasın diye terörist başı Gülen'in para yatırın, çağrısına uyup da para yatıran bazı CHP'liler vardı" diyen Bozdağ, FETÖ/PDY'nin yazılı ve görsel medya organlarına yargı kayyum atadığında, FETÖ/PDY'nin yanında CHP ve bazı CHP'li vekillerin yel aldığını, 15 Temmuz darbe girişiminde "tiyatro/kontrollü darbe" diyen FETÖ/PDY elebaşı/terörist başı Gülen'in söylemini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sahiplendiğini söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün MİT Ajanı olduğu söylemini ortaya atan isim olduğunu hatırlatan Bozdağ, "FETÖ/PDY'nin terörist Adil Öksüz'ün MİT Ajanı olduğu iftirasını, gerçekmiş gibi CHP Genel Başkanı da dillendirdi ve hatta CHP, bu iftirayı ve sahte belgeleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti ama yapılan tahkikat sonucunda belgeler sahte, söylenenler iftira çıktı. 15 Temmuz Darbesi sonrası FETÖ/PDY terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele için 19 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'e de '20 Temmuz Darbesi' diyen de CHP'dir. FETÖ/PDY ile mücadeleyi, 20 Temmuz Darbesi olarak gören de gösteren de CHP'dir" şeklinde konuştu.



"CHP'NİN FETÖ/PDY'Yİ DESTEĞİ HALEN DE DEVAM ETMEKTEDİR"



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nu bahane ederek Ankara'dan İstanbu'a FETÖ/PDY mensuplarıyla kol kola yürüyen söyleyen Bozdağ, "CHP'nin FETÖ/PDY'yi savunmasını ve desteği FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğu anlaşıldıktan sonradır ve halen de devam etmektedir. FETÖ/PDY, 24 Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin, CHP ve birlikte olduğu ittifak kazansın, diye var gücüyle çalışıyor. Buna rağmen Ak Parti'liler FETÖ/PDY destekçisi, CHP ise FETÖ/PDY karşıtı öyle mi. Siz alemi kör herkesi sersem mi sanıyorsunuz..." dedi.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenen Bozdağ, şunları kaydetti:



"Ey CHP, CHP Cumhurbaşkanı Adayı, CHP mensupları! Siz istediğiniz kadar çarpıtma, aldatma ve iftira yapsanız da biz, FETÖ/PDY ile kararlı ve etkin mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'yi FETÖ/PDY, PKK, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinden arındırana kadar mücadeleye devam, devam, devam... Biliyoruz ki Türk halkı yüce bir ahlaka, ak sütün içinde ak kılı fark edecek keskin bir zekaya, pirincin içindeki beyaz taşı görebilecek keskin bir görüşe, iyiyi kötüden ayırt edecek bilgi ve basirete, her tuzağı görebilecek ve yok edebilecek kabiliyete sahiptir."