İfadeden kaçan FETÖ sanığı CHP'li Eren Erdem Nevşehir’de ortaya çıktı...

FETÖ'ye yardım suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan ve açılan soruşturmada 11 gündür İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye gitmeyen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Nevşehir'de ortaya çıktı.

İFADEDEN KAÇIYOR, MİTİNGE KOŞUYOR

22 Mayıs'ta Artı TV'ye bağlanan ve "MİT TIR'ları tutanaklarını sayın genel başkan yardımcım Bülent Tezcan'dan temin ederek tweetler attım. Zaman gazetesine de sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim" dediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan ve "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılan Eren Erdem, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Nevşehir mitinginde ortaya çıktı. Erdem, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, Nevşehir mitinginden çektirdiği iki fotoğrafı paylaştı.

BAŞSAVCILIK, İKİ DEFA İFADEYE ÇAĞIRDI ANCAK İFADEYE GELMEDİ

Eren Erdem'in 23 Mayıs'ta SMS yoluyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye davet edildi ancak ifadeye gelmedi. Soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrılan Eren Erdem'in bu çağrıya cevapsız bırakması üzerine, Başsavcılık 30 Mayıs'ta Erdem'in mevcut adresine gönderilmek üzere bir çağrı kağıdı gönderdi.

Çağrı kağıdında Eren Erdem'in bu çağrıyı da cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edildi.

CHP'li Eren Erdem ifade vermekten kaçıyor

ERDEM, "YAKALAMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN" DEMİŞTİ

Eren Erdem, Mayıs 2018 tarihinde Artı TV'de; "Bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı yok, evimdeyim. Yakalamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, çay da ikram ederim" demişti.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan CHP Milletvekili Erdem'in FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu 3 ayrı suç kapsamında 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenmişti.