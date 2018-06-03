Meral Akşener'in yalanı böyle ortaya çıktı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlerin aynısının bugün (dün) İYİ Parti tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde uygulandığını açıkladı. Açıklamada; muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin tedbirler kapsamında kapatıldığına dikkat çekildi.



AKŞENER'İN ÇÖP KAMYONU YALANI!



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Akşener, "Bu milletin kaynaklarıyla önümüze engeller dikenlerin devri bitiyor. Engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza geliyoruz. Engelleri aşa aşa geliyoruz. Bu ülkeyi yönetenler, çöp kamyonları ile bizi durdurabileceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Bu yürüyüşü ve Anadolu kadınının başlattığı bu tülbent devrimini #Durduramayacaksınız" iddiasında bulundu.



Akşener, söz konusu paylaşımlarında mitinge giderken yolunun çöp kamyonu tarafından kesildiğine iddia eden video da paylaştı.



"CUMHURBAŞKANIMIZ, SAYIN BAŞBAKANIMIZ VE DİĞER SİYASİ PARTİ LİDERLERİ MİTİNG PROGRAMLARINDA UYGULANAN TEDBİRLER AYNEN UYGULANMIŞTIR



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Meral Akşener'in söz konusu açıklamalarının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada; şöyle denildi:

"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bugün 13:00-16:20 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir miting programı yapılmıştır."



"Söz konusu miting programı nedeniyle Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanları tarafından geçmişte yapılan miting tedbirleri ışığında 24 Haziran seçimleri nedeniyle yapılacak mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır."

"Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait iş makinalarından yararlanılmaktadır.



"İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programlarının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır."

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlere ilişkin fotoğraflar ilişikte sunulmuştur."



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti mitinglerinde uygulanan tedbirlere ilişkin dört fotoğrafı da paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda miting alanı önünün çöp arabaları ve tırlarda kesildiği açıkça görülüyor.