Bakan Albayrak'tan Sultanbeyli'de esnaf ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sultanbeyli'de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve görüşlerini dinledi.

Albayrak, AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı önünden başladığı yürüyüşü sırasında "hayırlı ramazanlar" dileğinde bulunarak, esnaflara ve vatandaşlara gül takdiminde bulundu.

Vatandaşlarla sık sık sohbet eden Albayrak, sorunlarını ve görüşlerini dinledi.

Albayrak, gül verdiği vatandaşlara "Güller Cumhurbaşkanımızdan, sizlere selamı var." dedi.

- "CUMHURU KİMSE YIKAMAZ"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim standına uğrayarak oradaki görevlililerle de sohbet eden Albayrak, "Cumhur sağlam mı, emin ellerde mi? Maşallah, cumhuru kimse yıkamaz yani değil mi? Allah'ın izniyle, 24 Haziran'da güzel olacak." diye konuştu.

Albayrak, daha sonra ziyaret ettiği AK Parti seçim standında da günlük kaç üy yapıldığı ve çalışmaların nasıl gittiği yönünde bilgi aldı.