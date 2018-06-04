Bunların projesi yapılanı bozmak

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında gerçekleşen mitinglere Başbakan Binali Yıldırım dün Kastamonu ve Karabük'te devam etti. İlk olarak Kastamonu'da miting meydanında toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, özetle şöyle konuştu:

SİYASETİMİZ HİZMET: Tarihi bir dönemece geldik. Geleceğimiz için önemli bir karar vereceğiz. Bu sefer çıtayı daha yükseğe koyuyoruz. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye. Hedefimiz durmak yok, yola devam. Bizim siyasetimizde eser var, emek var, değer var.

OSMANLI TOKADI: Türkiye düşmanlarına, teröre, FETÖ'ye hak ettiği dersi verecek miyiz? Şu Tayyip Erdoğan gitse de Türkiye'de istediğimiz gibi at oynatalım diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerin Osmanlı tokadı vuracak mıyız? Allah bu millete zeval vermesin.

DERTLERİ HİZMET DEĞİL: Cumhur ittifakı 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, Ay Yıldızlı bayrakları indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Sizler hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. Ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Ekonomik kriz üreterek, finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Cumhur ittifakının karşısında yer alanları dinliyorsunuz. Bu ülkenin hayrına yararına bir şey ağızlarından çıktı mı? Bunların derdi millete hizmet değil. Memleketin hiçbir şehrinde şu eserimiz var diyebiliyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bunların işi laf üstüne laf koymak. Muarrem İnce, bak, Kastamonu ne diyor: "Yola gelirsen gelusun, gelmezsen kendun bulusun." Haklarını yemeyelim, bunların bir projeleri var. Yapılanı bozmak, yıkmak, hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek.

Başbakan Yıldırım, Kastamonu'da AK Parti mitinginde konuştu

MOTORLARI SU KAYNATTI: Kanal İstanbul'un yapımını durduracağım diyor. Kanal İstanbul'a senin hayalin yetmez. Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik bir projesidir. Senin bu işlere aklın ermez, gücün yetmez. Yıkmaya çalıştığınız, iptal etmeye çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir. Bunların esasında dönüp dolaşıp söyledikleri,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Erdoğan olmasın da ne olursa olsun. Emin olun, bunlar siyasette su kaynatmaya başladılar. Daha yola çıkar çıkmaz motor su kaynatıyor. Biz seçilirsek parlamenter, darbe, vesayet, kumpas üreten sisteme geri döneceğiz diyorlar. Bir taraftan da seçilirsem diye bir ton vaat veriyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bunlar geri vitese takmış durumda. Biz ileri vitese takıyoruz. Geriye giderken tehlike büyüktür. Boynunu büke büke gidersin. Boynun orada kilitlenir kalır. Fazla da yol gidemezsin. İleri gidersen gidebildiğin kadar git.

KAFALARI KARIŞIK: Genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı olmuyor, olamıyor, cesaret edemiyor. Parti kongresinde kendisinin rakibini sahaya sürüyor. Partisinin başına seçmedikleri adayı, Türkiye'nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. Bunların kafaları karışık.

YÜKSELİŞE AYAK UYDURUN: Bu millet 16 Nisan'da kararını verdi. Gelin siz de bu gerçeği görün, bu inadı bırakın, milletin yükselişine ayak uydurun. Yoksa bu rüzgâr sizi de savurup atacak haberiniz olsun.



İNCE'Yİ ELER ERDOĞAN'I SEÇER

24 Haziran'dan sonra terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yıkım ekibi gibi yıkmayı, yok etmeyi, iptal etmeyi söyleyenlerden olmadık, olmayacağız. Esip gürlemekle bu milletin 16 yıldır birlikte yürüdüğü AK Parti'ye olan muhabbetini, desteğini keseceğinizi mi zannediyorsunuz? Karabük ince eler sık dokur. İnce'yi eler Erdoğan'ı seçer. Ali Faik ATAY / KARABÜK