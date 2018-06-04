Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halk 24 Haziran'da Kandil'e şamarı indirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin, "Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'deki terör baronlarına vurulan bir şamar olacağını" söyledi.

Erdoğan, kanaat önderleriyle TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, bu mübarek günlerde tutulan oruçların, yapılan hayırların kabul olmasını dileyen Erdoğan, kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin haneleri doldurduğu bu kutlu ayın, Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Erdoğan, Diyarbakır'da tarihe geçeceğine inandığı bir miting yaptığını, Diyarbakırlıların coşkusuna, heyecanına, meydanlara, alanlara sığmayan sevgisine bir kez daha şahit olduklarını belirterek "Diyarbakır bugün bizi büyük bir hasretle, muhabbetle bağrına bastı. Diyarbakır bugün bize olan itimadını bir kez daha gösterdi." dedi.

Sıcağa ve oruca rağmen miting alanını hınca hınç dolduran Diyarbakırlılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın, miting alanındaki tarihi duruşuyla milletin kardeşliğine uzanan ellere esaslı bir cevap verdiğini, şehrin dört bir yanını kuşatan dayanışma ikliminin de "Kürtlerin oyunu cepte görenlere indirilmiş ağır bir tokat" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "24 Haziran Kandilde'ki terör baronlarına vurulan bir şamar olacaktır"

Diyarbakır'ın, terör örgütünün siyasi uzantıları başta olmak üzere milli irade gaspçılarına bugün çok güzel bir cevap verdiğini, birilerinin arka bahçesi olmadığını haykırdığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Diyarbakır, istismar siyasetini kaldırıp çöpe atmıştır. Bugün Diyarbakır, Kürt kardeşlerimin iradesini elindeki viski şişesiyle ahkam kesen bir avuç marjinale peşkeş çekenlere tavrını belli etmiştir. CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanların hesabı inşallah önce Diyarbakır'da bozguna uğrayacaktır. Ben Diyarbakırlı kardeşlerimin inancına, imanına bu noktadaki kiminle beraber yol yürüyeceğini iyi bildiğine inanıyorum. Artık bu seçimle benim Diyarbakırlı kardeşim, genciyle, yaşlısıyla 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' diyerek yoluna yürüyecektir. Yavrularını, kızlarını dağa kaçıranların kim olduğunu, kimlerin bunu yaptığını gayet iyi bilen Diyarbakırlı kardeşim bunun hesabını soracaktır. Belediyenin önünde hüngür hüngür ağlayan anneler bunun hesabını soracaktır. Öyleyse şu kalan 20 günde el ele, omuz omuza vereceğiz ve bu milletin gerçek sahipleriyle beraber bu yolu yürüyeceğiz. Burası artık kimlik siyaseti üzerinden bölücülük yapanların değil, kardeşlerin, dayanışmanın şehridir. Burası artık terör örgütüne yandaşlık yapanların değil, ülkesine aşkla hizmet edenlerin yönettiği bir şehirdir. Dört bir yanı enbiya makamlarıyla nakşedilmiş bu mübarek şehirde Hans'a, George'a, İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri artık tamamen kapanmıştır."

- "DİYARBAKIR, YENİ BİR BAŞLANGICIN, ŞAHLANIŞIN ARİFESİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da artık milletin emanetini korumakla görevli olanların, bodrum katlarında teröristlerin ayakçıları tarafından tokatlandığı, belediyenin imkanlarının teröristlerin emrine verildiği dönemin sona erdiğini, Diyarbakır'ın yeni bir başlangıcın, şahlanışın arifesinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, 24 Haziran'ın Diyarbakır'ın önünde taze bir sayfanın açılacağı gün olacağına işaret ederek "24 Haziran, kendileri zevk ve sefa içinde yüzerken, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil'deki terör baronlarına vurulan bir şamar olacaktır. 24 Haziran, Kürt kardeşlerimin inancıyla, değerleriyle, tarih ve medeniyet birikimiyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık Kürt sorunu diye bir sorun yoktur"

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'ın, "güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" diyeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin kaderinin belirleneceği o kritik günde, Diyarbakırlıların, "vakit birlik, Diyarbakır, Türkiye vakti" diyerek mührü basacağına da inandığını ifade etti. Bugüne kadar gönül diliyle, samimiyetin diliyle konuştuğunu, Diyarbakır'da nasıl bir siyaset anlayışını savunuyorsa diğer 80 ilde de aynısını savunduklarını, söylediklerini belirten Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantıları gibi Doğu'da farklı Batı'da farklı bir dil kullanmadık. Onlar gibi çift dilli, çift kimlikli, hepsinden öte iki yüzlü siyasi söylemlere başvurmadık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıllık iktidarları döneminde, bölgecilik, ırkçılık, şehirler ve vatandaşlar arasında asla ayrımcılık yapmadıklarını, oy versin vermesin 81 ilin tamamını, 81 milyonun tüm fertlerini, kökenine, bölgesine, inancına, meşrebine bakmadan kucaklamanın gayreti içinde olduklarını anlattı. Herkesin, her kesimin kendi kimliğini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi, bir atmosferi tesis ettiklerini söyleyen Erdoğan, 16 yıldır "Halka hizmet Hakk'a hizmettir.", "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.", "İnsan en büyük kalemin çizdiği nakıştır", "Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü" diyerek sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda demokrasiyi, kardeşliği, refahı ve barışı da büyütmek için çalıştıklarını vurguladı.