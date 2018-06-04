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'daki saldırıyı kınadı

, 'ın başkenti Kabil'de bugün gerçekleşen saldırıyı kınayarak Afganistan'a başsağlığı diledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 17:57 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 18:14
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki saldırıyı kınadı

Bakanlık, Kabil'de bugün yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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"AFGAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Kabil'de din alimlerinin bir toplantısına yapılan sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost hükümetine ve kardeş Afgan halkına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki saldırıyı kınadı
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