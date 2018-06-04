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’cü hakim 'a kaçmak isterken yakalandı

’deki " davası"nda mahkeme heyetinde yer alan ve ‘ terör örgütü üyesi olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan hakim, ’a kaçmak isterken yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 19:07 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 19:09
FETÖ’cü hakim Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına insan kaçırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. 1 hafta süren takibin ardından ekipler, İpsala ve Havsa ilçelerinde düzenlenen operasyonla 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar, ifadelerinde 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerinde ikinci operasyona başlayan ekipler, 'deki " davası" mahkeme heyetinde yer alan, meslekten ihraç edilen ve terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan hakim ve aralarında öğretmen, mühendis ve doktorların da bulunduğu 11 kişiyi İpsala'da yakaladı. 'nde hakim karşısına çıkan zanlıların 4'ü tutuklanarak cezaevine konurken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


FETÖ'CÜ HAKİMİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yapılan incelemede şüphelilerin üzerinden çok sayıda döviz ve sahte kimlikler çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi alınan hakim İsmail Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Kurt, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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FETÖ’cü hakim Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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