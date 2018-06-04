FETÖ’cü hakim Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına insan kaçırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. 1 hafta süren takibin ardından ekipler, İpsala ve Havsa ilçelerinde düzenlenen operasyonla 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar, ifadelerinde 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerinde ikinci operasyona başlayan ekipler, İzmir'deki "askeri casusluk davası" mahkeme heyetinde yer alan, meslekten ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt ve aralarında öğretmen, mühendis ve doktorların da bulunduğu 11 kişiyi İpsala'da yakaladı. Edirne Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan zanlıların 4'ü tutuklanarak cezaevine konurken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



FETÖ'CÜ HAKİMİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



Yapılan incelemede şüphelilerin üzerinden çok sayıda döviz ve sahte kimlikler çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi alınan hakim İsmail Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Kurt, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.