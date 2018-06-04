Fotoğraflara bak, özür dile Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in; partisinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen Gaziantep mitingine giderken yolunun çöp kamyonu tarafından kesildiğine yönelik açıklamalarının yalan olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlıyoruz.



ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDE KAMYONLAR YOLU TEBDİR AMAÇLI KAPATTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Şubat 2017 tarihinde Gaziantep'i ziyareti sırasında da aynı önlemler alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonlar tedbir amacıyla bazı sokak ve caddelere konuldu, yollar araç trafiğine kapatıldı.





BİNALİ YILDIRIM'IN ZİYARETLERİNDE DE HARİYAT KAMYONLARI VE SU TANKERLERİ YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI



Başbakan Binali Yıldırım'ın, 6 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep'i ziyaret etti. Binali Yıldırım'ın ziyareti sırasında harfiyat kamyonları tedbir amacıyla bazı cadde ve sokaklara konuldu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Mart 2018 tarihinde Gaziantep'i ziyareti sırasında da benzer önlemler alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait harfiyat kamyonları ve su tankerleriyle bazı yollar kapatıldı.





ÖZÜR DİLE MERAL AKŞENER



Meral Akşener, Gaziantep mitingine giderken yolunun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonlar tarafından kesildiğini iddia etmiş ve "Yazıktır. Yazıklar olsun. Vali'ye yazıklar olsun, belediye başkanına yazıklar olsun. Hem de çöp kamyonu" iddiasında bulunmuşu.



Gaziantep mitingine giderken yolunun kamyon tarafından kesildiğine yönelik yalan açıklamalarda bulunan ve "Yazıklar olsun. Vali'ye yazıklar olsun, belediye başkanına yazıklar olsun" diyerek Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hakaret eden Meral Akşener'den özür bekliyor.





ŞAHİN: TAMAMEN RUTİN UYGULAMA



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in dün kentte düzenlediği mitingde alınan güvenlik önlemlerini haksız yere eleştirdiğini, yolların kamyonlarla kapatılmasının tamamen rutin bir uygulama olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkanı bu konuda Gaziantep halkından özür dilemeye, şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık." dedi.

Akşener'in Türkiye'de hakkaniyet, adalet ve nezaket kalmadığını söylediğini ifade eden Şahin, "Bir genel başkana, hele hele İçişleri Bakanlığı yapmış, güvenlik meselelerinde daha önce söz sahibi olmuş bir genel başkana, şehrimize gelerek yanlış bilgiyle şehrimizi üzmesinden, verdiği demeçlerden dolayı halkımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bugün bu açıklamaya yapmak durumunda kaldım." dedi.



Şahin, 16 yıllık bir siyasetçi olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda pek çok miting yaptıklarını, her miting öncesinde, kentin merkezinde bulunan meydana giden yolların emniyet müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında halka önceden duyurularak araç trafiğine kapatıldığını belirtti.



EN SON BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANIMIZIN MİTİNGLERİNDE DE YOLLAR AYNI ŞEKİLDE AYNI YOLLAR KAPATILMIŞ



Yolların kapatılması için emniyet müdürlüğünün talebiyle birer kamu aracı olan belediyelerine ait kamyon ve iş makinelerinin kullanıldığını, bunun rutin haline gelmiş bir uygulama olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Aynen Sayın Genel Başkanın gelip miting yaptığı gibi, Emniyet Müdürlüğü 31 Mayısta bir basın açıklamasıyla, burada hangi yolların kapatılacağını, nasıl tedbirler alınacağını halkımıza duyuruyor. Her şey rutin, her şey normal. En son Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde de yollar aynı şekilde aynı yollar kapatılmış. Maalesef üzülerek söylüyorum ki, bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Bir mağdur edebiyatıyla toplumda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Eğer bunun üzerinden bir siyaset yapılmaya çalışılıyorsa, Sayın Genel Başkanın açıklamasından sonra, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz bunun böyle olmadığını açıklamamıza rağmen; bu sabah ulusaldaki birçok yazılı basında 'Kamyon engeli, Akşener'e ayıp, kamyon ayıbı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ayıp' diye manşetten yeniden Türkiye'de bir mağduriyet yapılmaya çalışılıyor. Siyaset yapma ortamının engellendiği yönünde bir algı oluşturuluyor. Bunu esefle kınıyorum."





AKŞENER'İN KORUMASI KAMYON ŞÖFORÜNE HAKARET ETTİ



Şahin, Akşener'in korumalarının, kendisine verilen görevi yapan kamyon şoförüne hakaret ettiklerini ve araçtan zorla indirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Ülkem adına üzülüyorum, ülkemin siyaseti adına üzülüyorum. O yüzden Sayın Genel Başkanı bu konuda Gaziantep halkından özür dilemeye, şahsımdan özür dilemeye davet ediyorum. Yazıklar olacak hiçbir şey yapmadık. Tamamen kendi emniyeti için, kendisinin daha rahat bir ortamda miting yapabilmesi için bu kadar kolluk kuvvetinin aldıkları önlemlere rağmen yazıklar olsun diyerek, bize hakaret etmesini kınıyorum ve kendisinden bir özür bekliyorum. Eğer bu özür gelmezse de hukuk devletinde gerekli tahkikatı halkımız adına yapacağımıza da söz veriyorum.'' diye konuştu.