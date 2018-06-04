Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: İşte AK Parti'nin elindeki son anket

Son dakika: İşte 'nin elindeki son

Grup Başkan Vekili , AK Parti'nin son seçim ini açıkladı. Elitaş, normal seçimlerde HDP’ye oy vereceğini düşünen insanların da Erdoğan’a oy vereceklerini de söyledi.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 09:52
Son dakika: İşte AK Parti'nin elindeki son anket

Elitaş, "Reisçi görünerek yüzlerine Erdoğan maskesi takan ama ile Erdoğan'ı ayırmaya çalışan troller" diyerek önemli bir hususa da dikkat çekti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İşte AK Parti'nin elindeki son anket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN