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ne zaman? 2018 Kadir gecesi hangi güne geliyor?

, bin aydan daha hayırlı bir gün olarak, ayında bu ibadeti kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu arasında başı çekiyor. Vatandaşlar bin geceden daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi'ni dualarla, namazlarla geçirecek. Camilerin dolup taşmasına vesile olan, milyonlarca Müslümanı birbirine kenetleyen Kadir Gecesi'ni ne zaman idrak edeceğiz? Kadir Gecesi Ramazan'ın hangi gününe denk geliyor? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi'ne dair merak ettiğiniz her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 5.6.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 18:54
Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir gecesi hangi güne geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam selam ve esenlik dolu bir gece olan için artık sayılı günler kaldı. Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, 2018 Kadir Gecesi'nin tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2018 Kadir Gecesi tarihi...

ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir gecesi hangi güne geliyor?
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