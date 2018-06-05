Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir gecesi hangi güne geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam selam ve esenlik dolu bir gece olan Kadir Gecesi için artık sayılı günler kaldı. Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, 2018 Kadir Gecesi'nin tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2018 Kadir Gecesi tarihi...

Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek.