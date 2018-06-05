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Son Dakika: ’li Sezgin Tanrıkulu fena yakalandı!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C Terör Örgütü üyeliğinden tutuklu şüpheliye destek için Adliyesi’ne geldi. Tanrıkulu tutuklu örgüt üyesine destek amacıyla adliye önünde açılan örgütsel pankartı tuttu.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 13:39
Son Dakika: CHP’li Sezgin Tanrıkulu fena yakalandı!

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu 'a destek için Adliyesi'ne geldi. Tanrıkulu, adliye önünde söz konusu terör şüphelisi için açılan pankartın ucundan tuttu.

USTABAŞ'IN DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLU BULUNMASINI GİZLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Tanrıkulu bir de bu durumu Twitter hesabından paylaştı. Tanrıkulu, Twitter üzerinden "15 yaşındaki bir çocuğu öldürenlere sessiz kalan yargı, cenazesine katılanı ise hapsediyor. öğrencisi Berkay Ustabaş bu nedenle tutuklu ve duruşması bugün" mesajını yazdı. Sezgin Tanrıkulu'nun Berkay Ustabaş'ın 'DHKP-C terör örgütü üyeliği'nden tutuklu bulunduğunu gizlemesi dikkat çekti.

PANKARTIN UCUNDAN TUTMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Tanrıkulu'nun örgüt üyeliğinden yargılanan ve tutuklu bulunan Berkay Ustabaş için hazırlanan ve üzerinde 'Berkin'in cenazesine katılmak suç değildir! Berkay Ustabaş'a özgürlük' yazılı pankartı ucundan tutması da dikkatlerden kaçmadı.

Berkay Ustabaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemsi'nde yargılanıyor.

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