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ilerliyor! Kritik İran detayı...

PKK’ya yönelik operasyonda Kandil’in merkezine 73 kilometreye kadar ilerleyen TSK’nın hedefinde yedi eğitim ve lojistik kampı bulunuyor. TSK’nın operasyon alanı içinde yer alan bölgenin bazı kesimleri ile iki önemli noktası ise İran’ın denetiminde...

Giriş Tarihi: 6.6.2018 08:39 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 09:03
Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak topraklarındaki PKK hedeflerine yönelik başlattığı hava destekli kara operasyonları sürerken özel eğitimli operasyon timleri, bölgede adım adım ilerliyor. Harekât, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan, Dohuk ve Erbil'e uzanan Barzan ile Erbil'in Soran ilçesine bağlı Bradost bölgelerinde yoğunlaşıyor. Şemdinli sınırından Kandil'e uzanan alanı kontrol altına almak amacıyla ilerleyen TSK'nın operasyonel birlikleri, 27 kilometrelik alanda kontrolü sağladı.

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Bordo Bereliler ilerliyor! Kritik İran detayı...
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