Dink cinayeti şüphelisi astsubaydan "darbe" savunması!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

GÖREV YERİNDE DEĞİL,&NBSP;JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA YAKALANMIŞTI

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Güvercinlik kışlasında görev yapmasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığında yakalanan tutuklu sanık eski astsubay Yavuz Karakaya hakim karşısına çıktı.

KAMERA KAYITLARINI VE BİLİRKİŞİ RAPORLARINI İNKAR ETTİ

Savunmasına karargah güvenlik kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarını kabul etmediğini belirterek başlayan Karakaya, olay tarihinde İstihbarat Grup Komutanlığında görev yaptığını söyledi.

Karakaya, evinde bulunduğu sırada kendisini arayan astsubay İlhan Salici'nin, üsteğmen Adem Küçük'ün terör saldırısı olabileceği gerekçesiyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahına gittiğini, bu konuda bilgisini olup olmadığını sorduğunu aktardı.

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PERSONEL YOĞUNLUĞU DİKKATİNİ ÇEKMİŞ!

Bunun üzerine durumun ciddi olabileceğini düşünerek herhangi bir hazırlık yapmadan Salici ile Jandarma Genel Komutanlığına geçtiklerini ifade eden Karakaya, burada personel yoğunluğunun dikkatini çektiğini dile getirdi.

Askerlerden bazılarının otoparkta kamuflajlarını giydiğini, kısa bir süre sonra buraya gelen sanık eski yüzbaşı Veli Köse'nin terör saldırısına ilişkin personeline bilgi verdiğin bildiren Karakaya, daha sonra depodan bir silah aldığını anlattı.

"DUVARIN ARKASINA SAKLANDIM, TANSİYONUM DÜŞTÜ"

İlerleyen saatlerde dışarıdan kendilerine ateş edildiğini öne süren Karakaya, bundan etkilenmemek için bir duvarın arkasına saklandığını savundu.

Tansiyonu düştüğü için revire götürüldüğünü söyleyen Karakaya, polislere teslim olana kadar müşahede altında tutulduğunu kaydetti.

Karakaya, karargahta kaldığı süre boyunca darbe girişimine katkı sağlayacak herhangi bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Suçsuz olduğunu ileri süren Karakaya, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

DİNK CİNAYETİ VE USULSÜZ DİNLEME DAVALARININ SANIĞI

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Karakaya, Jandarma Genel Komutanlığı karargahına gittiğine ilişkin üstlerine bilgi vermediğini söyledi.

Üye Hakim Murat Yenikomşuoğlu, sanık Karakaya'ya yargı ağı sisteminde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında devam eden bir dava olduğunu, buna ilişkin bilgi vermesi istemesini istedi.

BİRÇOK SORUŞTURMADA ADI GEÇİYOR

Davanın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin olduğunu belirten Karakaya, darbe girişimi davasında sanık olduğu için Dink'in öldürülmesine ilişkin dosyanın sanığı yapıldığını iddia etti.

Hakim Yenikomşuoğlu, 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan bir soruşturmada da isminin geçtiğini belirtmesi üzerine sanık Karakaya, bu dosyanın da usulsüz dinlemelerle ilgili olduğunu söyledi.

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA İLE İLGİLİ OLARAK "BİLGİM YOK" DEDİ

Hakkında 2015'te açılan başka bir soruşturma daha olduğu hatırlatılan Karakaya, bu soruşturmaya dair bilgisinin olmadığını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı avukatının, "O gece yıllık izindeki personel neden görev yeri olmayan başka bir birliğe gidiyor?" sorusuna Karakaya, terör saldırısı olduğu gerekçesiyle karargaha gidildiğini ileri sürdü.

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