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Erdoğan'dan ndaki vatandaşlara çağrı

, "ndaki vatandaşlarımıza, 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' diyerek bu yola çıktık. Şimdi vakit, leri için #VakitVakti diyerek 7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 20:04
Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı

, ndaki vatandaşlara 7 Haziran'dan itibaren sandığa gitme çağrısında bulundu.

'DÜNYANIN NERESİNDE BAŞINIZ DARA DÜŞSE, ORADA OLMAK BİZİM BORCUMUZDUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " ' bize, biz Türkiye'ye emanetiz' diyen yurt dışındaki vatandaşlarımıza, 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' diyerek bu yola çıktık. Şimdi leri için #VakitTürkiyeVakti diyerek, 7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı
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