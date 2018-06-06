Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşlara 7 Haziran'dan itibaren sandığa gitme çağrısında bulundu.

'DÜNYANIN NERESİNDE BAŞINIZ DARA DÜŞSE, ORADA OLMAK BİZİM BORCUMUZDUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 'Türkiye bize, biz Türkiye'ye emanetiz' diyen yurt dışındaki vatandaşlarımıza, 'Dünyanın neresinde başınız dara düşse, orada olmak bizim borcumuzdur' diyerek bu yola çıktık. Şimdi 24 Haziran seçimleri için #VakitTürkiyeVakti diyerek, 7 Haziran'dan itibaren oy vermeye gitme vakti." ifadelerini kullandı.