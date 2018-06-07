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Bakan Gül'den İnce'ye sert sözler

öncesi 'teki yoğun çalışmalarına devam eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'nin  adayı 'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'le ilgili sözlerine, "’nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil’e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil’e gelsin" diyerek tepki gösterdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 10:44
Bakan Gül'den İnce'ye sert sözler

"APOLETİNİ SÖKMEK İSTEYEN KANDİL'E GELSİN"

'nin adayı , geçtiğimiz hafta bir programda 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in Cumhurbaşkanı 'ı alkışlamasına tepki göstererek, "Göreve gelirsem o komutanın apoletlerini sökeceğim" demişti. çalışmaları için 'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnce'nin bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "'nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil'e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil'e gelsin" dedi.

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Bakan Gül'den İnce'ye sert sözler
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