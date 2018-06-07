Bakan Gül'den İnce'ye sert sözler

"APOLETİNİ SÖKMEK İSTEYEN KANDİL'E GELSİN"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta bir programda 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlamasına tepki göstererek, "Göreve gelirsem o komutanın apoletlerini sökeceğim" demişti. Seçim çalışmaları için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnce'nin bu açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "Temel Paşa'nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil'e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil'e gelsin" dedi.