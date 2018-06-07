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'dan açıklaması

'dan flaş açıklaması geldi. Başbakan , "Bedelli askerlik den sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. in öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız." dedi.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 01:38
Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması

gündemde olan ve merakla beklenen konusuna açıklık getirdi. Başbakan Yıldırım, "Bedelli askerlik den sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. in öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız." dedi.

BOZDAĞ: YENİ DÖNEMDE NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Daha önce de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da bedelli askerlik açıklaması yapmıştı. Bozdağ, "Herkes bunu soruyor. Orada bir sorun olduğu belli. Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Bunu yapabilme imkanı mümkün değil. de ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok, ama ortada da sorun olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz." açıklamasını yapmıştı.

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Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması
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