Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım gündemde olan ve merakla beklenen bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. Başbakan Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız." dedi.

BOZDAĞ: YENİ DÖNEMDE NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Daha önce de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da bedelli askerlik açıklaması yapmıştı. Bozdağ, "Herkes bunu soruyor. Orada bir sorun olduğu belli. Başbakanımız da bu soruna işaret etti. Bunu yapabilme imkanı mümkün değil. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok, ama ortada da sorun olduğu konuşuluyor. Yeni dönemde ne olacağını göreceğiz." açıklamasını yapmıştı.

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