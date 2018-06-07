CHP ve FETÖ ilişkisinin kirli tarihi!

CHP ve FETÖ arasından özellikle 2012 yılından bu yana devam eden kirli ilişkiler son seçim sürecinde de kendini gösterdi. CHP'nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin yayınladığı parti programında FETÖ ile mücadeleye ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmadı. Seçim sürecinde AK Parti iktidarı ile 16 yıllık kazanımları bir bir yıkma vaatlerinde bulunan CHP'nin bu yıkma vaatlerinde de FETÖ'nün söylemlerini kullandığı görüldü. İşte FETÖ'cülerin rahatsız olduğu kurum ve kuruluşları bir bir bitirme planı yapan CHP'nin FETÖ'cülerle yaptıkları kirli ittifaka ilişkin detaylar...

AHABER TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ HABERDE FETÖ-CHP İLİŞKİSİNDE ŞAŞIRTAN DETAYLAR BULACAKSINIZ

CHP FETÖ'ye nasıl destek verdi?

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANINI ZİYARET ETTİ

FETÖ'ye bağlı Bugün TV'nin kapatılmasının ardından kanala skandal bir ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerle dayanışma içine girmişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda bir başka televizyon programında FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt üyelerini etkilemek için yazdığı kitaplara da sahip çıkmıştı.

EREN ERDEM: BENİ ZAMAN GAZETESİ'NE KILIÇDAROĞLU GÖNDERDİ

CHP Milletvekili Eren Erdem de daha önce katıldığı bir televizyon programında Zaman Gazetesi'ne FETÖ ile dayanışma gösterilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emri ile gittiğini açıklamıştı.

YASADIŞI SES KAYITLARINI MECLİS'TE DİNLETTİ:

20 Şubat 2014'te Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yasadışı seskayıtlarını yayımlayan Karşı gazetesi Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı'yı kabul etti. Kılıçdaroğlu 5 gün sonra FETÖ'nün verdiği montajlı telefon görüşmelerini CHP Meclis Grubu'nda dinletti. 7 Haziran 2015'te Karşı gazetesinin genel yayın yönetmeni Eren Erdem, CHP'den milletvekili seçildi ve dokunulmazlık zırhına kavuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal FETÖ açıklamaları!

BİLGİ SIZDIRIYORDU

Kılıçdaroğlu 19 Mart 2014'te FETÖ'ye ait STV'de "Bazı duyumlar alıyorum. Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak" iddiasında bulundu. Bundan 8 gün sonra FETÖ'nün kaydettiği Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer aldı. Bir gün sonra ses kaydı Cumhuriyet'te manşete taşındı.

MİT TIR'LARI KUMPASI

17 Mayıs 2015'te Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte FETÖ'nün amiral gazetesi Zaman'ı ziyaret etti ve Ekrem Dumanlı ile görüştü. O ziyaretten 12 gün sonra Cumhuriyet ihanet manşetiyle çıktı.

'GÖRDÜM' DEDİ, HATIRLA YAMADI

28 Nisan 2016'da Deniz Baykal kasedi hakkında konuşan ve "Erdoğan'ın kaseti izlediğini gördüm" diyen Kılıçdaroğlu bir ay sonra Baykal'ın görüntülerini içeren videonun ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.