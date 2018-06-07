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'den akıllara zarar bor madeni vaadi!

'nin adayı , Kütahya mitinginde bor madenlerini işleyip kıymetli hale getireceğini vaat etti. Fakat İnce’nin bilmediği bir gerçek vardı. bor madeninde son yıllarda tarihi adımlar atmış ve İnce'nin açıklamasından yaklaşık bir saat önce ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla 'Yeni Bor Stratejisi Tanıtımı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı” imza töreni gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin enerji hamleleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir kez daha kamuoyu karşısında alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:43
Muharrem İnce'den akıllara zarar bor madeni vaadi!

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın en büyük rezervlerinin 'de olduğu bor madenlerinin işlenmesi için yüksek teknolojili üretim tesisinin Balıkesir'de kurulacağını açıkladı.

Muharrem İnce'nin borda devrim olduğundan haberi yok

İNCE'DEN AKILLARA ZARAR BOR MADENİ VAADİ!

Fakat 'nin metin yazarları gündemi takip etmiyor olacak ki Kütahya mitinginde ilginç anlar yaşandı. İnce, seçilirse bor madenlerini işleyerek kıymetli hale getireceğini vaat etti.

Bakan Albayrak, yeni bor stratejisini açıkladı

TARİHİ AN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni"ne katıldı. Törende Çinli Dalian Jinma şirketinin üst yöneticisi Wang Yanhe ile ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer iş birliği için imza attı.

Bakan Albayrak yeni bor stratejisini açıkladı

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Muharrem İnce'den akıllara zarar bor madeni vaadi!
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