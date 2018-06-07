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? seçmen sorgulama - YSK'da ve ile nasıl öğrenilir

'nin tarihi e gideceği 'a sayılı günler kaldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için belli oldu. Vatandaşlar nerede ını öğrenmek için () ve sitelerine akın etti. Ancak oy kullanma yerini bilmeyen seçmenler, " nasıl yapılır" "" ve "oy kullanma yeri nasıl öğrenilir" sorularının cevabına yanıt arıyor. İşte 24 Haziran seçimleri için nerede oy kullanılır ve seçmen sorgulama nasıl yapılır sorularının yanıtı...

Giriş Tarihi: 7.6.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 23:01
Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama - YSK'da ve e-devlet ile nasıl öğrenilir

'nin yeni sistemle liderini ve meclisini belirleyeceği, Pazar günü yapılacak olan tarihi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel inde oy kullanılacak sandıklar belli oldu. Vatandaşlar 24 Haziran seçimleri için hemen seçim yerlerini aramaya başladı. () seçmen sorgulama sayfası kullanıcıların erişimine açıldı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama ekranı "? ve Seçimde görevli olan çalışanların alacakları ücret ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arayan seçmenler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında. Seçime sayılı günler kaldı. Seçimde görevli olarak çalışanların alacakları ücretler de belli oldu. Anayasa değişikliğine ilişkin 24 Haziran'da yapılacak seçimde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağına ilişkin liste erişime sunuldu. Peki nasıl sorgulanacak?

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Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama - YSK'da ve e-devlet ile nasıl öğrenilir
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