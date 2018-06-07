Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama - YSK'da ve e-devlet ile nasıl öğrenilir

Türkiye'nin yeni sistemle liderini ve meclisini belirleyeceği, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan tarihi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanılacak sandıklar belli oldu. Vatandaşlar 24 Haziran seçimleri için hemen seçim yerlerini aramaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama sayfası kullanıcıların erişimine açıldı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama ekranı "Nerede oy kullanacağım? ve Seçimde görevli olan çalışanların alacakları ücret ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arayan seçmenler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında. Seçime sayılı günler kaldı. Seçimde görevli olarak çalışanların alacakları ücretler de belli oldu. Anayasa değişikliğine ilişkin 24 Haziran'da yapılacak seçimde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağına ilişkin liste erişime sunuldu. Peki nasıl sorgulanacak?