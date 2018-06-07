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2018 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? - İşte Ramazan Bayramı tarihi!

Haziran ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca kişide bayram heyecanı başladı. İslam alemi için büyük öneme sahip olan ve on bir ayın sultanı için artık son çeyreğe girildi. Bu nedenle ‘ ne zaman başlıyor’ cevabı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Tatil planı yapan milyonlarca kişi 2018 Ramazan Bayramı tarihi öğrenmek istiyor. Müslüman dünyası tarafından her yıl büyük coşku ile karşılanan bu önemli gün yine birlik, beraberlik içerisinde geçecek. Peki 2018 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 10:48
Ramazan Bayramı 2018 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? - İşte Ramazan Bayramı tarihi!

Milyonlarca kişinin büyük sevinç ve huzur ile karşıladığı on bir ayın sultanı geride kalmak üzere. Okulların da kapanması ile birlikte milyonlarca kişi tatil planlarını yapmaya başladı. Bu sebeple ' ne zaman başlıyor' haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer alarak trend listesinde üst sıralara yerleşti. 2018 Ramazan Bayramı tarihi yine buradan öğrenebileceksiniz. İslam alemi için büyük değere sahip olan bugünün yine birlik ve beraberlik içerisinde dualarla geçmesi bekleniyor. Peki 2018 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve hangi güne denk gelecek? İşte yanıtı…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslüman alemi bir önemli gün için daha geri sayıma başladı. Mübarek Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Diyanet İşler Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile 2018 Ramazan Bayramı tarihi ni açıkladı.

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Ramazan Bayramı 2018 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? - İşte Ramazan Bayramı tarihi!
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