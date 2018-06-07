Ramazan Bayramı 2018 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? - İşte Ramazan Bayramı tarihi!

Milyonlarca kişinin büyük sevinç ve huzur ile karşıladığı on bir ayın sultanı geride kalmak üzere. Okulların da kapanması ile birlikte milyonlarca kişi tatil planlarını yapmaya başladı. Bu sebeple 'Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor' haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer alarak trend listesinde üst sıralara yerleşti. 2018 Ramazan Bayramı tarihi yine buradan öğrenebileceksiniz. İslam alemi için büyük değere sahip olan bugünün yine birlik ve beraberlik içerisinde dualarla geçmesi bekleniyor. Peki 2018 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve hangi güne denk gelecek? İşte yanıtı…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslüman alemi bir önemli gün için daha geri sayıma başladı. Mübarek Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Diyanet İşler Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile 2018 Ramazan Bayramı tarihi ni açıkladı.