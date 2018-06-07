Son dakika: İşte AK Parti'nin son oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son anketi TRT haber kanalında açıkladı. Ünal, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gerçekleştirilen anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 7.6.2018 07:03Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 07:39
TRT Haber'in canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın AK Parti siyasi hareketine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli desteğinin olduğunu söyledi.