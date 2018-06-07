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Son dakika: İşte 'nin son oy oranı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son i TRT haber kanalında açıkladı. Ünal, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili leri için gerçekleştirilen anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 07:03 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 07:39
Son dakika: İşte AK Parti'nin son oy oranı

TRT Haber'in canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın AK Parti siyasi hareketine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli desteğinin olduğunu söyledi.

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Son dakika: İşte AK Parti'nin son oy oranı
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