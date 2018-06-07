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açıklarında teknede

’da kıyıdan yaklaşık 6 deniz mili uzaklıkta 12 metrelik teknede çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 05:29
Yalova açıklarında teknede yangın

İhbar üzerine hemen ulaşan , teknedeki (32) ve Mehmet Kalatuğ'u (30) kurtardı. Teknenin iç kısmında belirlenemeyen nedenle çıkıp, büyüyen a ise römorktan su sıkılarak müdahale edildi.

Batan tekne alev alev böyle yandı

sahiline getirilen 2 kişi için 112 Acil Servisi çağrıldı. Ambulans içerisinde sağlık kontrolünden geçirilen Kılıç ve Kalatuğ'un sağlık durumunun iyi olduğu, olayın şokunu yaşadıkları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, daha sonra ifade vermek için Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Teknedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Yalova açıklarında teknede yangın
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