Darbeci komutanların tehdidi ortaya çıktı! "Makineleri kaldırın yoksa..."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Emre Arık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin tanıklar dinlenildi. Darbe girişiminde, üssün yolunu ve girişlerini kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin operatörlerinden Remzi Akyıldız, amirlerinin talimatıyla saat 01.00 sıralarında iş makinesini Deniz Hava Ana Üssü'nün önüne çektiğini, bulunduğu yerde 2 polis memurunun olduğunu, sonradan muhtarların da geldiğini söyledi.

Yarım saat sonra üssün önüne başka iş makinelerinin de geldiğini belirten Akyıldız, "Birlikten komutanlar geldi. Uzun boylu olan komutan polislerle görüştü. Komutanlar, 'İş makineleri kaldırın, yolu açın. Bu iş makineleri küçük, bizim içeride daha büyük iş makinelerimiz var. Gerekirse ezer geçeriz.' dedi. Polisler de emir olduğunu, yolu açmayacaklarını söyledi. Polisler ve komutanlar arasında sözlü tartışma yaşandı." diye konuştu.

Akyıldız, içeride bekleyen erlerin kendilerine karşı olumsuz bir faaliyet içinde olmadığını ifade etti.

"İŞ MAKİNELERİNİ KALDIRARAK YOLUN AÇILMASINI İSTEDİLER"

Kartepe ilçesi eski Acısu Mahallesi muhtarı tanık Yakup Soyyiğit, darbe girişimi akşamı Eşme'de vatandaşlarla birliklerinden çıkan tanklara karşı koyduklarını, ardından polis karakoluna uğradıktan sonra Deniz Hava Ana Üssü'nün nizamiye kapısına gittiğini söyledi.Nizamiyede 2 polis ve iş makinesinin olduğunu belirten Soyyiğit, birlikten çıkan albay, binbaşı ve elinde otomatik silahı olan astsubayın yanlarına gelerek, iş makinelerinin kaldırılarak, yolun açılmasını istediklerini aktardı. Polislerin olumsuz cevap vermesi üzerine askerlerin geri döndüğünü anlatan Soyyiğit, polislerin daha sonra takviye iş makinesi istediklerini belirtti.

"KOMUTANLARDAN BİRİ 'ÇOK İSTERSEK BURADAN GEÇERİZ.' DEDİ"

Darbe girişimi akşamı saat 23.00 sıralarında üssün girişinde görev aldıklarını anlatan polis memuru Harun Yanık, "İş makinesinin yolu kapatması üzerine birlikten 3 rütbeli asker gelerek, iş makinesinin buraya niye çekildiği sordu. Yolun açılmasını istediler. Komutanlardan biri 'Çok istersek buradan geçeriz.' dedi. Bize silah doğrultan olmadı fakat askerlerin birinde silah vardı. Daha sonra gittiler. Sabaha kadar olay yerindeydik. Biz herhangi bir tehdit algılamadık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 87 kişinin yargılandığı davanın tutuklu sanığı eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma söz aldı.

Kızılelma, polis memuru Harun Yanık'ın 15 Temmuz akşamı görevde olmadığı halde göreve çağrıldığını belirterek, bunun tutanaklara geçmesini talep etti. Polis memuru Engin Kurt da o gece üssün önüne gittiklerini, Kartepe Emniyet Müdüründen "İçeriye kimse girmeyecek ve dışarıya kimse çıkmayacak." şeklinde emir aldıklarını söyledi. Birlikten gelen komutanların, iş makinelerinin kaldırılmasını istediklerini belirten Kurt, "Bize karşı herhangi bir tehdit ve silah doğrultma olayı yaşanmadı. Komutanlar 'Biz de darbeye karşıyız.' dediler. İş makinelerini kaldırmak için herhangi bir girişimde bulunmadılar." diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.

İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.