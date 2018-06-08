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ne zaman? 2018 e geliyor?

, Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak geldi çattı. Tüm Müslümanları birbirlerine kenetleyen, ve kendilerini ibadete, duaya verdiği bir gece olan ni idrak edeceğiz. Şimdi tüm Müslümanlar Kadir Gecesi'nin hangi güne geldiğini araştırıyor. Peki bu sene e denk geliyor? Kadir Gecesi'ni ne zaman idrak edeceğiz. Kadir Gecesi'ne dair merak ettiğiniz her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 8.6.2018 21:44
Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir gecesi hangi güne geliyor?

Ramazan-ı Şerif ayının son on gününe girmiş bulunmaktayız. Bizi bu günlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamt ve senalar olsun. Hiç şüphesiz senenin en kıymetli on günüdür bu günler. Çünkü Kur'an-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen nin bu on gün içerisinde olması kuvvetle muhtemeldir. Rivayetlerin çoğu da bu doğrultudadır.

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı nde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir"

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Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir gecesi hangi güne geliyor?
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