Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Son Dakika: Erdoğan'dan için taziye mesajı

Son dakika haberi... , 'in vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, yazılı açıklamasında 'Erdoğan Demirören her zaman hayırla yad edilecektir' dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 13:22 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 13:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

, Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum.

Erdoğan Demirören kimdir? İşte Demirören ailesi
Son Dakika Haber: Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdoğan Demirören için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN