Son dakika: Ece Sevim Öztürk’e FETÖ gözaltısı!

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Şile'de konakladığı otelde gözaltına alındı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, hazırladığı 'Deniz Kuvvetleri'nin en karanlık günü-15 Temmuz' isimli belgeselle gündeme gelen Ece Sevim Öztürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun gözaltı kararı üzerine harekete geçti.

FETÖ GÖZALTISI

Öztürk hakkında "Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak (FETÖ)' ve 'Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak' suçları ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Öztürk'ün hazırladığı 'Deniz Kuvvetleri'nin en karanlık günü-15 Temmuz' isimli belgeselde FETÖ'yü aklamaya çalışıldığı ileri sürüldü. Ayrıca Öztürk'ün sosyal medya hesapları üzerinden de FETÖ lehine propaganda yürüttüğü iddia edildi.

Şile'de konakladığı otelde gece 02:30 sularında gözaltına alınan Öztürk, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.