24 Haziran seçimleri yaklaştıkça CHP bu kez de militanlarını sokağa dökerek provokatif eylemlerle oy kazanma peşine düştü.



İstanbul Kadıköy'de DHKP-C ve PKK'nın gençlik yapılanmalarına üye bir grup genç eylem yaptı.



Polis grubu provoke eden ve kaos yaratma peşine düşen 4-5 genci gözaltına aldı.

Polis otobüsünde bu kişilerden ikisi polise bıçak çekerek saldırdı ve polis de bu saldırıya karşılık verdi.



CHP-HDP ittifakı ise "polis otobüsünde polise bıçakla saldıranlara karşı müdahale görüntülerini" sosyal medyada işkence diye lanse edip DHKP-C ve marjinal solun tamamını sokağa dökmek istedi.



"Kadıköydeişkencevar" tabelasıyla CHP - HDP'nin vekilleri, sözde "gazeteciler" ve klavyeli teröristler bu kirli provokasyonu körükledi.



Polis otobüsünde yaşanan bu polise bıçakla saldırı olayı, önce "polis işkence yapıyor" yalanıyla yayıldı. Daha sonra da olay başörtüsü düşmanlığına dönüştürüldü.

CHP'nin Kadıköy provokasyonu böyle deşifre edildi

GÖRÜNTÜLER YALANLARINI İFŞA ETTİ

Polisin masumca gösteri yapan öğrencilere işkence yaptığını iddia eden CHP - HDP ittifakının yalanları bu görüntülerle ifşa oldu. Görüntüler, olayların DHKP-C ve PKK'lı grubun polise saldırmasıyla başladığını , hareketsiz duran polise grubun en önündekilerin "katil polis" diyerek saldırdığını gözler önüne seriyor.

BUNLAR NASIL ÖĞRENCİ

CHP'lilerin "masum öğrenci gençlere işkence yapılıyor" algısının planlı bir provokasyon olduğu ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi. Sözde masum gençlerin terör yanlısı afişler taşıması ve provokatif sloganlar atması izleyenlere "bunlar nasıl öğrenci" dedirtti.

ÖNCEDEN PLANLANMIŞ NET BİR PROVOKASYON.

Yayılan tüm bu yalan haber ve olayların tezgah olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Provokatif eylemlerin fitilini, mitinglerde "Selo Başkan" diye slogan attırıp alkış tutturan İnce'nin yaklaşık 1 haftadan önce ateşlediği ortaya çıktı.



Öyle ki malum "yürüyüş" için tişörtler bir hafta önceden bastırıldı, CHP'nin tasfiye edilen vekilleri yürüyüş çağrısında bulundu, militanları sokağa döktü. Tam yürüyüşün olacağı gün ise PKK-DHKP-C'liler polise bıçakla saldırarak kirli tezgahın son perdesini sergiledi..

KAOS TETİKÇİLERİ HEMEN DEVREYE GİRDİ

Tüm roller senaryoya uygun oynandıktan sonra sıra aynı Gezi olaylarında olduğu gibi bu işi toplumsal boyuta taşıma görevini üstlenen tetikçilere geldi.



Sözde "siyasetçi", "gazeteci" tetikçiler devreye girerek "kadıköydeişkencevar" yalanını körüklediler:.