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Cumhurbaşkanı'nın eşi , ile yaptı

Cumhurbaşkanı’nın eşi , Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği yemeğine katıldı.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 12:48
Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleri ile iftar yaptı

'nin katıldığı davette yaptığı konuşmada; 'Vatan bizim ortak paydamız. Çünkü evimiz. Bu evi korumak, hepimizin boynunun borcu. Bu yolda hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Makamları âli olsun! Onlar, dünya imtihanlarını şehadet makamına yükselerek bitirdiler. Bildiğiniz üzere bir insanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüksek mertebe şehitliktir. Şimdi bizler, geride kalanlar olarak, üzerimize düşeni yapmakla sorumluyuz. Bize emanet edilen vatanı korumak, onu yüceltmekle mükellefiz.' dedi.

''TÜRKİYE'Yİ ŞAHA KALDIRACAK YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK''

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini söyleyen Emine Erdoğan şunları söyledi:

İnşallah 24 Haziran itibarıyla yeni bir yola gireceğiz. Türkiye'yi şaha kaldıracak yeni bir dönem başlayacak. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek bizlerin elinde. Başarı merdivenleri elleri cebinde çıkılmaz. Hepimiz, gencimizle, yaşlımızla, kadınımız ve erkeğimizle ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ortak bir azim ve kararlılık içinde olmalıyız. Birlik, beraberlik içinde olursak geleceğimiz aydınlıktır.

EMİNE ERDOĞAN ŞEHİT AİLELERİYLE YAKINDAN İLGİLENDİ

programına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ve eşi, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi de katıldı.

Emine Erdoğan şehit aileleri ile yakından ilgilendi. Program fotoğraf çekimi ile son buldu.

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Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleri ile iftar yaptı
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