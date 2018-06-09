FETÖ'nün altın çocuklarından Mustafa Aygün yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocuklar" adını verdiği, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan, firari olarak aranan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, başkentte polisin operasyonuyla yakalandı.

EMNİYET YAPILANMASINDAKİ ÜST DÜZEY İSİMLERDEN BİRİYDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf emniyet müdürü firari Aygün'ün yakalanması için operasyon düzenlendi.

100 KİŞİNİN USULSÜZ DİNLENMESİNDEN ARANIYORDU

Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUKLARI ARASINDA YER ALIYORDU

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenildi.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı kaydedildi.

Aygün'ün, Eskişehir'e getirileceği belirtildi.